陳金德：持外國籍 應收回當選證書

民眾黨新科立委李貞秀展示自己的中華民國護照，強調「我僅有的就是中華民國護照」，絕對效忠中華民國。（劉宗龍攝）

陸配立委未放棄原有國籍引發爭議，行政院政務委員陳金德3日表示，若當選人仍持有外國國籍，理應收回當選證書，以維護法制一致與公務體系合法性。他指出，《國籍法》第20條規定，持有外國國籍者不得擔任公務員，立委屬廣義公務員，自然受該規範拘束。

陳金德指出，現行制度在「參選」與「任職」階段有所區分，候選人登記參選時未必需即刻放棄外國國籍，但一旦當選並準備就職，依法就必須完成放棄程序，否則即不符合任職資格。

他強調，中選會在核發當選證書前，應負起實質審查責任，要求當選人提出是否仍持他國國籍證明，若確認仍具外國國籍，不得擔任公務員也不應核發當選證書。

廣告 廣告

陳金德說，從媒體報導及當事人公開說法來看，當選人確實仍持中國國籍且曾承認，已明顯違反《國籍法》規定，即便證書已核發，主管機關仍應檢討相關法規適用，研議收回當選證書的可行性，確保選舉制度與任官資格標準一致。

針對民眾黨不分區立委遞補，中選會指出是依《公職人員選舉罷免法》第73條規定，於2月1日發布洪毓祥等6位遞補當選人名單公告；另中選會將於嗣後召開委員會議追認本項遞補案，是依法依例辦理遞補公告及致送當選證書等相關事宜。

中選會強調，中選會是依法依例辦理相關事宜，就候選人資格進行審查，並就遞補事宜等選務加以辦理；公職候選人當選後，應另依《國籍法》等法律規定辦理事項，因非屬選務權管暨執掌事項，不予以評論或回應，「若詢問屬於《國籍法》相關問題，建議詢問該法主管機關（內政部），中選會無其他評論或回應。」