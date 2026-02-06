陳金鐘捲土重來 力拼重返議會為民服務





2026 綠營初選開跑！曾以些微差距遺憾落選的前台南市議員陳金鐘，今日由台南市機車工會理事長施伯諭、台南市婦女會理事長劉金定、福恩實物銀行理事長林俊良，以及多位支持者陪同下完成登記，正式宣布投入 2026 年民進黨台南市第十選區（東區）市議員黨內初選。陳金鐘強調，上一屆「差一百多票」的結果是他前進的養分，這次捲土重來，他已準備好用更專業、更接地氣的服務重返議會。

回顧上一屆選舉，陳金鐘在東區展現強大實力，雖民調領先，卻在最終開票時以極小差距與席次擦身而過。陳金鐘感性表示：「那一百多票的距離，是選民給我的功課，也代表我做得還不夠多。」這段時間，他並未離開東區，服務一直都在。

面對 2026 年民進黨在東區提名名額縮減至 2 席，形成「4 選 2」的激戰局面，陳金鐘直言「壓力很大，但信心十足」。他指出，東區是台南的文教與社福指標區，他本身的醫療專業背景及在社會局任內深度參與長照、育兒與弱勢輔導業務，這些正是東區民眾最關心的議題。他主張將社福專業帶回議會，監督市府提升行政效率，讓政策真正落實到家戶。

「我是陳金鐘，我一直都在。」陳金鐘表示，過去幾年他持續走訪鄰里，聽取地方心聲，許多鄉親的鼓勵是他決定再戰的最大動力。他呼籲支持者在即將到來的電話民調中，能成為他的最強後盾。他承諾，若能重返議會，將以「老將的經驗、新政的思維」，守護東區的建設與福祉。

陳金鐘最後強調，這次參選不只是為了個人，更是為了證明民進黨在東區有更優質、更專業的選擇。他將秉持「實幹、專業、不分黨派」的精神，爭取每一位選民的認同，完成四年前未竟的使命。

