陳銀輝遺作〈醒〉首曝光 愛女策展傳承藝脈

記者蕭宇廷/臺中報導

藝術家陳銀輝逝世2週年，臺中市政府文化局與家屬共同籌劃「境由心生．藝韻長流」紀念展，即日起至1/28於臺中市大墩文化中心展出。這次展覽由其女陳郁雯擔任策展人，循著藝術家的生命脈絡，展開一場溫柔而深刻的藝術旅程。

文化局表示，展覽規劃「畫筆藏愛，低語呢喃」、「逆境揮筆，堅毅執著」、「靜水深流，悠哉悠哉」以及「心畫交融，感官盛宴」4大主題，從早年堅持不懈的筆耕，到中壯年時期筆觸日益沉穩、風格成熟；再至旅居臺中晚年的自在奔放；每個階段都映照著他對世界敏銳的觀察、對家庭真摯的情感，以及對藝術不變的熱情。

陳郁雯回憶，父親在家總是話不多、沉穩安靜，如一棵大樹默默在背後支撐著全家。為了籌備這次展覽，她重新翻閱父親的創作與資料，才真正理解那沉靜外表下、藏著對家庭與創作同樣熾熱的情感。因此展覽特別以「家庭」作為核心視角，精選多件過往較少曝光的人物與親情題材作品，包含描繪父母親的肖像、象徵夫妻深情的〈小羊我愛你〉，刻劃子女成長的〈餵〉、〈郁雯畫像〉、〈鐵馬英姿〉，以及流露祖孫情的〈可愛的孫女〉、〈孫女做操〉等作品。

陳郁雯說，「這次的選畫，不是從專家的標準出發、而是用家人的眼光，希望觀眾能透過這些畫作，看見父親溫柔的一面，也感受到他將一生情感化作色彩與線條的方式。」

2018年，陳銀輝於大墩文化中心舉辦90回顧展時曾表示：「會持續畫下去。」即便晚年因身體狀況受限，他仍在妻子楊淑貞的陪伴與鼓勵下，完成生前最後作品〈醒〉。作品中，他將「醒」字「曰」的結構轉化為一只傾斜的大眼睛，左側以羊角象徵生肖羊，並透過色彩與線條的流動，使畫面充滿生命力。這次展覽也首度公開這件遺作，完整呈現藝術家最終的創作心意。

陳銀輝一生謙遜溫厚，以扎實的創作與教學深深影響臺灣藝術發展。他愛才惜才、長年扶植後進，是學界公認的典範。對家人而言，他是默默守護的依靠；對藝術界來說，他是持續照亮創作道路的重要燈火。這次「境由心生．藝韻長流」紀念展，不僅回顧陳教授的藝術成就、也期望讓更多觀眾看見他以作品與生命共同留下的深刻精神。更多展覽資訊，請至大墩文化中心官網（www.dadun.culture.taichung.gov.tw）查詢。

陳銀輝遺作〈醒〉首度曝光，愛女策劃臺中紀念展承續藝脈。（文化局提供）

藝術家陳銀輝「境由心生．藝韻長流」紀念展，即日起至1/28於臺中市大墩文化中心展出。（文化局提供）

