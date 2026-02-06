陳銘風完善道路夜間照明設施 升級雙色溫LED保障用路安全 15

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

為改善市區道路夜間照明不足問題並提升行車安全，台東市公所今（6）日表示，為推動「114年度台東市區路燈設施改善工程」，第一期工程已在115年1月30日順利完工並已於昨晚正式啟用。市長陳銘風強調，為強化路口行車安全，工程特別導入雙色溫LED路燈設計，且每盞路燈皆設有接地系統，確保用電及行人安全，完善且節能的公共照明設施，是保障用路人安全的重要基礎。

「全面改採高效率LED燈具，以提升照明品質並降低能源消耗。」陳銘風指出，他昨晚特別和市公所團隊前往會勘路燈啟用情形；他說，這次改善計畫針對中興路五至六段及豐興路照明不足情形，配合中央能源局節能減碳政策，辦理路燈新設及既有鈉氣燈具汰換作業。

陳銘風提及，為強化路口行車安全，工程特別導入雙色溫路燈設計，採「路段黃光、路口白光」之配置原則，並選定中興路五至六段通行量較高的省道路口作為示範點，透過燈具換裝提升夜間行車及轉向辨識度。

台東公所說明，豐興路及中興路五至六段既有路燈多僅設置於道路右側，左側照明不足，本次工程新設8公尺燈桿，配置100瓦LED燈具，並以每40公尺設置1盞、與既有路燈交錯配置方式補強照明。另外，於燈桿基座螺栓加裝保護套，路燈管線全面地下化，埋設深度1公尺，且每盞路燈皆設有接地系統，確保用電及行人安全。

台東公所補充，市區路燈計畫分兩期執行，總經費為新台幣約4千9百萬元，其中114年度工程金額為2000萬元；第一期已完成鈉氣燈汰換195盞，其中有南島大道136盞、博物館路及豐康路59盞，並新設路燈64盞，其中豐興路21盞、中興路五段27盞及中興路六段16盞。第二期工程將於115年續辦中興路六段第二階段路燈改善作業。

「完善且節能的公共照明設施，是保障用路人安全的重要基礎。」陳銘風強調，未來將持續檢討市區照明需求，逐步提升道路及路口照明品質，打造安全、友善且永續的生活環境。

照片來源：台東市公所

