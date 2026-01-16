陳鏞基宣布季後引退！42歲老將喊要拚生涯140轟 背後超暖原因曝

42歲統一獅老將陳鏞基，今日宣布季後將引退，並稱此時離開是最適合的選擇。（統一獅提供）

統一獅資深老將「台灣轟炸機」陳鏞基，已42歲，他今（16日）正式宣布，2026年球季結束將引退，結束16年中職生涯。他提到，40歲時面臨低潮就想退休，但不甘心在成績最差時離場，決定再拚一次。陳鏞基說，如今狀態回穩並持續努力，今年球季劃下句點是「最適合且最圓滿的選擇」。已經是統一獅隊史全壘打王的他，還立下明確目標，要挑戰生涯140轟，拉高門檻讓其他球員有目標去追求。

曾經旅美的陳鏞基，是在2004年加入美國職棒西雅圖水手隊，最高來到3A，2011年他返台，以選秀狀元之姿加盟統一獅，就一直沒有離開，在統一獅累積超過1324場出賽，敲出136發全壘打，是統一獅隊史全壘打王。

廣告 廣告

陳鏞基今日在記者會上宣布，今年球季結束就要引退，為自己中職16年的球員生涯劃下句點。他提到，其實早在40歲就想退休，當時面臨低潮，但實在不甘心在成績最差的時候告別，所以選擇再拚一次，現在狀態回穩，宣布引退是「最適合且最圓滿的選擇」。

即便選擇要告別，陳鏞基在最後一個球季還定下目標，挑戰生涯「140轟」。他想再多打幾支全壘打，將隊史紀錄門檻持續拉高，「希望未來加入統一獅的球員，能有一個目標去追、去仰望。」

對於陳鏞基將引退，統一獅領隊蘇泰安表示，球隊先前洽談合約時便已知道陳鏞基的想法，也絕對尊重。蘇泰安說：「假若鏞基確認今年底要引退，球隊也會將鏞基引退活動列為重大主題，也會與鏞基瞭解想法，預計下半季賽事舉辦。」

更多鏡週刊報導

歌手王夢麟慘了！酒駕撞爛清潔員手推車 酒測0.73遭公共危險罪起訴

小朋友會瘋掉！蔣萬安開箱「柯博文小提燈」 發放時間、地點一次看

愛喝手搖飲+常熬夜！26歲OL送醫被判「終生洗腎」 崩潰喊：我還這麼年輕