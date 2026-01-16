陳鏞基宣布球季後引退 遺憾未能與胡金龍奪冠

統一獅內野手陳鏞基表示，「應該不難猜出，今年就是我最後一個球季。」

親自宣告本賽季結束後就要退役，中職最年長的球員，42歲的陳鏞基想讓球迷做好心理準備。他說，3年前就有退休念頭，但當時成績差，引退不甘心，又多打了幾年，現在是最適合的時間點。

統一獅內野手陳鏞基指出，「這個決定是我球季一結束，我想了兩個月，就是一直在想說，是不是就在今年，後來決定之後，我前幾天才跟胡金龍講。」

2004年加入西雅圖水手隊，陳鏞基曾最高到3A，2008到2010年轉戰運動家隊和海盜隊，2011年統一獅第一指名，2020年完成千安、百轟、百盜，中職史上第8人，15個賽季，累積1324場出賽，1324支安打、136轟、735分打點、119次盜壘。最後一舞要樹立「鏞基障礙」。

統一獅內野手陳鏞基說，「希望可以追求多一點全壘打，有到140是很好，印象最深刻是我的百轟，很可惜是金龍來到統一之後，沒有跟他一起拿過總冠軍。」

過往國際賽無役不與，有球迷認為，頻繁為國出戰累積傷勢，錯失上大聯盟機會，陳鏞基說，現在中華隊有高規格的後勤團隊，但當年沒有，不知道身體能否負荷。

統一獅內野手陳鏞基表示，「如果要我再選一次，我當然還是會為國家出戰，當時2013經典賽台日戰就是比完賽之後，其實腦袋一直出現撲壘畫面，相隔了這麼多年，又被《冠軍之路》放出來，其實那個還歷歷在目。」

今（2026）年3月又有經典賽，陳鏞基說日本很強，中華隊也不弱，球是圓的，打了才知道，希望學弟們前進邁阿密，會在電視前加油。