陳鏞基宣布2026季後說再見

中華職棒統一獅隊球星陳鏞基16日宣告將於2026年賽季後引退，告別球場。 （中央社）

本報綜合報導

中華職棒統一獅隊球星陳鏞基16日宣布引退，面對生涯最後一個球季，他坦言就像「畢業典禮」，跟感傷相比希望帶給球迷更多感動，也要繼續堆高隊史全壘打王的紀錄。

中職近年陸續有球星引退，繼去年獅隊胡金龍、味全龍隊林智勝後，今年輪到陳鏞基要跟球迷告別，「金鏞連線」也將成為歷史。陳鏞基昨天與媒體餐敘，開場先開玩笑說：「原本要宣布再次旅外，因為受到林安可、徐若熙的刺激，但我的年紀應該不太可能了。」

「今年就是我最後一個球季。」陳鏞基隨後正式口氣宣布這項消息，也透露3年前遇到生涯低潮，就曾想過退休但又不甘心；2023年打出「東山再起」等級的成績，為自己生涯又多延續到今年才真的要引退，「這個時間點引退，對我來說是最適合的。」

陳鏞基職棒生涯從2004年在美職水手隊小聯盟體系起步，2011年回到台灣加入獅隊，今年要邁向第16個賽季，也是最後1個賽季。

陳鏞基表示，回顧職棒生涯，印象最深刻的就是敲出中職生涯百轟的那一場，在去年累積到136轟成為新任隊史全壘打王，希望能達成140轟的里程碑，而且越多越好，「希望今年追求多一點全壘打，樹立高牆。」

過去征戰大大小小的國際賽，陳鏞基表示，2006年杜哈亞運奪冠，這是印象最深刻的國際賽時光，今年3月台灣又要出征經典賽，陳鏞基改以球迷的角度支持，「雖然日本陣容很強，但是我們的也不差，棒球是圓的，打了才知道，希望一起去邁阿密。」

而當年發掘他的美國職棒球探史托維克也出席記者會，直言陳鏞基就是「台灣基特」，並送上當年陳鏞基與史托維克、國立體育大學教練龔榮堂的裱框合照，還有陳鏞基在美職的第一張球員卡。

對於引退儀式陳鏞基還沒想法，「因為這是我的第一次啦。我希望帶給大家感動，宣布這件事我是開心的，有要畢業的感覺。」

因為台南棒球場今年起不再作為一軍賽事使用，陳鏞基也期待，自己能成為在亞太棒球場引退的第一人。