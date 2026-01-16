陳鏞基引退驚喜！前MLB球探現身：沒受傷一定上大聯盟

傑米和陳鏞基。（圖／陳耿閔攝）





統一獅隊42歲老將「台灣轟炸機」陳鏞基於今日正式宣布將在今年球季結束後引退。引退記者會現場迎來驚喜嘉賓，當年發掘陳鏞基加盟西雅圖水手隊的前球探傑米（Jamey Storvick）特別現身。

傑米憶陳鏞基青棒時期具小葛瑞菲神韻

傑米透露，他自2000年陳鏞基高二時期便開始關注，一路追蹤至其就讀國體大二為止。

當時他與克魯茲（Tommy Cruz）共同發現，身材並不高壯的陳鏞基具備極佳長打力，揮棒神韻更有如名將小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）及高國輝，且兼具優異跑壘速度，因此決定簽下他。

廣告 廣告

今日傑米送出的裱框相片，即是他與龔榮堂、陳鏞基當年的三人合照，此照片一直珍藏於傑米家中，直到今日才轉贈給陳鏞基。

傑米送出的裱框相片，即是他與龔榮堂、陳鏞基當年的三人合照。（圖／陳耿閔攝）

球探昔日協助家人赴美 深信其具大聯盟實力

傑米在會中分享一段溫馨往事，曾瞞著陳鏞基協助其雙親與姐姐處理護照與簽證，前往美國短A基地為其慶生，帶給陳鏞基極大驚喜。

針對陳鏞基的旅美生涯，傑米遺憾表示，陳鏞基在美國期間曾遭遇2至3次嚴重的傷痛時期，若非傷勢影響，他堅信陳鏞基絕對有機會登上大聯盟。

陳鏞基最終在27歲返台，傑米對此感性說道：「他回來台灣給了大家非常好的16年，我很期待他接下來的20年能協助原住民小朋友。」

陳鏞基致謝開啟棒球視野 傑米期許達150轟

面對恩師現身，陳鏞基感性告白，強調傑米是其生命中極為重要的人，因為傑米的簽約開啟了他的棒球視野，且返台後仍持續收到關心。

對於陳鏞基將引退前的目標設定在完成中職生涯140支全壘打（目前尚差4支），傑米則開玩笑地期許他能向「150轟」發起挑戰。

更多東森新聞報導

WBC／震撼彈！退休傳奇投手柯蕭 將首披美國戰袍戰經典賽

快訊／「台灣轟炸機」陳鏞基宣布引退！結束20年球員生涯

WBC／經典賽中華隊今高雄開訓！30人集訓名單曝光

