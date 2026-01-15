陳陳大丈夫點頭了！曾豪駒透漏陳冠宇將加入中華隊集訓

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）邁入備戰階段，中華隊投手戰力再傳好消息！根據總教練曾豪駒今日透露，樂天桃猿奪冠功臣陳冠宇將在幾天後投入中華隊集訓，本人也有意願代表中華隊出賽。

總教練曾豪駒今日透露，樂天桃猿奪冠功臣陳冠宇將在幾天後投入中華隊集訓，本人也有意願代表中華隊出賽。（圖／陳冠宇IG）

為了促成這次再度披上國家隊戰袍，曾豪駒也坦言自己主動溝通多次，「他其實一直都有意願，最後其實是我不厭其煩地一直去問他，所以他可能受不了我。」語氣中不乏玩笑意味，但也反映出教練團對陳冠宇戰力的高度重視。

曾豪駒進一步感謝陳冠宇願意再次接受國際賽挑戰，並強調選手本身也相當重視這次機會，也會盡量在賽前把自己的狀態調整到最好。本次已經是陳冠宇連續參與的第3次經典賽，一直以來他都是國家隊倚重的投手戰力，前年12強時也展現強大的壓制力。

從集訓名單公布時，就出現許多質疑中華隊左投不足的質疑，曾豪駒並未過度擔心。他直言，投手的使用關鍵不在於左右，而在於是否具備場上解決打者的能力與心理素質。

至於主力野手林立因傷未能參與本屆集訓，曾豪駒表示，國家隊選才原則始終一致，會綜合考量選手的參賽意願、健康狀況與實際調整進度，其中意願仍是首要條件。

曾豪駒也補充說明，林立並非拒絕國家隊，而是長年國際賽累積的傷勢需要時間修復，「他是有意願的，只是因為這幾年在國際賽累積的傷勢，需要一些時間讓自己做調整。我覺得這是非常尊重每一位選手的想法，身體對選手來講其實是非常重要的。」



