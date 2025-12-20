陳隆志新書發表會 眾人齊唱生日歌視訊祝90大壽

（中央社記者郭建伸台北20日電）長期推動國家正常化的台灣新世紀文教基金會創辦人陳隆志今天舉辦新書發表會，儘管身在美國無法到場，但因適逢90歲大壽，參與新書發表會的眾人透過視訊齊聲唱生日快樂歌，替陳隆志祝壽，場面溫馨。

原訂出席致詞的總統賴清德因應北市隨機傷人案更改行程至醫院慰問傷者與家屬，但賴總統仍透過賀電指出，盼藉由此次盛會推展民主法治精神，倡議台灣核心價值，增益社會前進動能，攜手為強化國家發展利基貢獻心力。

台灣新世紀文教基金會今天舉行「陳隆志的回憶、見證與實踐－台灣國家的進化與正常化」新書發表會，儘管陳隆志目前人在美國，但仍透過影片發表談話。陳隆志表示，1967年他發表「台灣人民自決」等言論，被列黑名單，長達33年無法回到日夜思念的故鄉，對他人生發展帶來關鍵性影響。

陳隆志表示，他以耶魯政策科學派為理論基礎，提出台灣國家進化論，論證台灣的國際法律地位經過5個階段。第一階段是日本殖民統治；第二階段是二次世界大戰結束盟軍占領地；第三階段是舊金山和約生效，日本正式放棄台灣、澎湖群島主權後，台灣國際法律地位未定。

陳隆志表示，第四階段是台灣解除戒嚴，開啟民主、自由、本土化進程，進入中華民國逐漸台灣化時代；第五階段則是1996年第一次直選總統後，30年來出現三次政黨輪替、國會定期改選。而這種人民自決的持續實踐，是落實國際法「人民有效自決」原則的具體案例，確立台灣是一個與中國互不隸屬、主權獨立國家。

陳隆志強調，這種充分表達台灣人民自主決定國家前途的共同意志，效果比聯合國主持或監督的一次性公民投票更具公信力與說服力；儘管台灣已是主權國家，具備國家構成要件，但還不是一個正常化的國家，主因是國家的實質、名稱與地位出現落差，因此他提出台灣國家正常化方案，並透過基金會發表出版品、推動正名制憲和台灣名義加入聯合國。

陳隆志指出，國際圍堵中國態勢成形，帶動台灣命運翻轉，台海和平穩定已不是台灣與中國的雙邊問題，而是全世界關切重要問題，例如最近副總統蕭美琴出席IPAC年會在歐洲議會演講、前總統蔡英文應邀去德國演講，以及日本首相高市早苗堅持親台立場發言，可證明以美國為首的民主盟邦反制中國態度愈來愈明顯。

陳隆志也說，賴總統近來強調，要以民主團結國家、用反共凝聚人民力量，並且不分黨派以國家利益為優先，他對賴總統這段談話印象深刻，唯有全民團結才能展現台灣的社會韌性，爭取國際社會更大支持，進而有效嚇阻中國發動戰爭野心。

陳隆志也引用麥克阿瑟（Douglas MacArthur）名言「老兵不死，只是凋零」，表示建設台灣成為世界第一流正常化國家重擔，終有交棒一日，他盼今天新書發表會不只回顧個人90年生命故事，也盼透過回憶、見證與理論實踐，強化台灣人民的國家意識。（編輯：翟思嘉）1141220