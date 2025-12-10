陳隨意被美魔女背後「熊抱」貼緊 嚇到心跳加速「像拍驚悚片」

談詩玲攜手陳隨意拍新歌〈神鵰俠侶〉MV。豪記唱片提供

美魔女歌手談詩玲推出新歌〈神鵰俠侶〉，找來同門總鋪師歌手陳隨意對唱，這首歌也是三立八點檔戲劇《百味人生》片頭曲。導演巧妙運用AI動畫，打造出AI的小龍女與楊過造型，陳隨意對AI動畫的楊過造型非常滿意，曾演過舞台劇的他一直想演古裝戲，沒想到藉由AI動畫圓了「楊過」夢。

美魔女現實生活就是俠女 曾與拿長棍的惡鄰對峙

談詩玲也開心表示超喜歡AI動畫俠女造型，並透露自己就是現實生活中的俠女。她分享有次準備出門，看到鄰居正在打小狗，她無懼當時對方手持長棍，大聲斥責阻止。兩人就這樣對峙到對方放下棍子，她還警告對方日後再犯就要打電話給動保處。

廣告 廣告

談詩玲也曾走在路上，親眼目睹一名年輕女生自摔，卻怪罪走路顛簸的阿伯。她當場上前替阿伯主持公道，要求女生道歉。她表示，雖然好友都勸她不要管閒事，但她不能容許發生在眼前不公的事，「社會需要更多人為正義發聲，我天生就是俠女的個性，我會繼續堅持保持著這個初衷！」

陳隨意合作談詩玲新歌〈神鵰俠侶〉MV變身AI楊過。豪記唱片提供

談詩玲背後熊抱「熊抱」陳隨意 緊張到發抖讓男方嚇到想逃

談詩玲與陳隨意相識10年，終於首度合作。這次新歌MV尺度大突破，導演臨時要求兩人演出親密戲，談詩玲提到，為了演出真情相對，兩人貼得超近，她都可以聽到陳隨意的呼吸聲。她形容親密戲初體驗「真的緊張到不行，全程戰戰競競」。其中一場她主動從陳隨意背後熊抱的戲，剛開始因不好意思而保持距離，被導演斥責「不入戲」，要求緊貼「攬牢牢」。她只好咬著牙豁出去完成拍攝。

陳隨意則笑說，首次合作他也不敢造次，但談詩玲緊張到手發抖，「顫抖的手撫摸我的嘴與眼睛，像拍驚悚片，我都被嚇到心跳加速，想立即逃脫，搞得我比她還緊張啦！」不過他也因此初次體會到，平日俠女作風的談詩玲，會即時傳拍攝花絮給老公看，尊重老公的一面，也見識到她有小女人的堅持與溫柔。



回到原文

更多鏡報報導

費玉清封麥多年仍私下送暖！低調捐百萬助流浪動物 曝「他不是第一次！」

「我甘願當小王！」HowZ挑戰道德底線 直白揭露偷情男女的激情內幕

最狂女團！F40成員限「年過40必須離婚」 經歷超戲劇「進警局小菜一碟」