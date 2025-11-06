陳隨意跳舞被虧像做復健 唱快歌表情嚴肅到評審直呼「太認真了」

陳隨意為了節目跳舞卻遭虧像在復健。（中視提供）

陳隨意近日進棚錄製中視《綜藝一級棒》，錄影前他歌手們加緊排練，康康見狀還開他玩笑表示：「上次他表演〈忘情森巴舞〉，根本像在做復健動作，所以不要再把沒入圍金鐘獎怪到我頭上。」當陳隨意、吳俊宏、沈建豪挑戰劉文正經典歌曲〈熱線你和我〉，3人動感十足，而陳隨意再度成為全場焦點，連評審羅文聰都說：「很少看到陳隨意唱快歌的時候表情那麼嚴肅，真的太認真了！」

陳隨意也認真回應：「要認真啊！不能嘻嘻哈哈！」許志豪則打趣補充：「就是你太專心，我們都忘了旁邊還有沈建豪跟吳俊宏」，羅文聰也肯定眾多藝人其實不跳舞，為了節目甘願挑戰及花時間練習，為節目呈現精采看點。

除了陳隨意不擅長舞蹈，同樣也是不太會跳舞的李子森當天為了節目也全心投入，自己還加了許多動作，但他也不打自招：「錄的時候都不一樣，最精采的永遠在正式來的時候。」精采演出被看出似乎有意轉戰「唱跳歌手」。

一旁的陳孟賢倒是眼尖點出有人跳錯，許志豪連忙解釋「當然不是我」，但仍被康康戳破：「最後一個Ending動作是你慢了一拍。」許志豪只好轉移焦點「是樂隊老師演奏太快」。

