陳隨意陷酒精成癮「急性胰臟炎一年發作12次！」 現幻覺直奔急診室

【緯來新聞網】「總舖師歌手」陳隨意近期擔任實境節目《請世界吃桌》主持人，受訪時透露自己十年前曾深陷嚴重的酒精成癮，他回憶當時維持了五、六年的酗酒習慣，健檢報告滿是紅字，甚至一天至少要喝掉一瓶高粱，「就是看電視喝，因為在餐廳工作，只要熟客來都會陪喝，不知不覺就成癮了。」當時因爲酗酒罹患急性胰臟炎，「竟然一年發作12次、幾乎一個月就一次，總共住院60幾天，痛到連站都站不住。」由於發病期間連水都不能喝，當時孩子還小，老婆謝宜君只能帶著兩個小孩擠在狹窄的陪病床照顧他。陳隨意自嘲那時自己還能開玩笑對老婆說：「妳回去睡覺，這常常發生。」直到被醫生嚴肅警告：「你不年輕了，你小孩還小，你還有幾次機會我不敢跟你保證。」他才驚覺事態嚴重。

廣告 廣告

陳隨意受訪時首度揭露過去長達五、六年的酗酒黑歷史，曾因酒精成癮引發急性胰臟炎、一年內發作高達12次，在醫生嚴厲警告下才痛定思痛、成功戒酒。（圖／記者陳明中攝）

當時體重從原本正常的75公斤，在短短半年內暴瘦到只剩50幾公斤，所有活動和通告被迫推掉，全靠經紀人在背後幫忙「擦屁股」、找其他歌手代打演出。談及能成功戒酒的關鍵，陳隨意感性表示要感謝經紀人與媽媽。當時經紀人每天打電話盯他，甚至規定「電話響三聲就要接、還要開視訊」，防堵他在房間偷偷喝酒；而脊椎開刀兩次、去年又中風的媽媽則是照三餐煮飯給他吃，陳隨意心疼地說：「媽媽跟老婆都沒有罵我，只跟我說『酒不要喝太多，要喝的話要先吃東西』。」

陳隨意感性向老婆謝宜君及媽媽告白，感謝家人在自己酗酒、暴瘦期間的包容與不離不棄，照三餐準備飯菜陪伴他度過痛苦的戒斷期。（圖／記者陳明中攝）

更驚悚的是，由於親人有酗酒病史，陳隨意透露：「爸爸跟大哥都是喝酒肝硬化過世。」在長達15天的戒斷期間，他更經歷了可怕的幻聽與幻覺，甚至在錄音時看到有人在錄音室跑來跑去，導致錄音不得不中斷。他回憶當時驚恐地搭上計程車直奔醫院急診室，還特別跟司機交代：「你把我載到醫院，期間我講什麼不要管我。」如今回首那段日子，他愧疚地坦言：「那時候對親友很愧疚，但越愧疚、心裡越難受，就再靠酒精喝醉，不省人事時就暫時沒有愧疚，但醒過來還是要面對。」他感慨地說：「這種成癮的東西，真的要靠自己走出來。」



除了自己的健康，陳隨意最近也為了老婆謝宜君的身體驚嚇一場。他透露老婆日前進行飲食控制、戒澱粉一個多月，沒想到體重暴瘦5公斤、降到只剩44公斤，他發現老婆不僅臉色不對還整個人瘦到脫形。由於岳父在50幾歲時因糖尿病過世，具有家族病史，嚇得他趕緊帶老婆去健檢，「加上前兩三個禮拜鄉公所有固定健檢，她的糞便有潛血反應，大腸癌的徵兆！」所幸最後詳細檢查結果一切正常，僅有輕微的胃食道逆流。他這才鬆了一口氣笑說，老婆其實是因為趁他不在家時，獨自把家裡三樓的東西都搬去丟掉，可能因為太操勞才爆瘦。

謝宜君日前因飲食控制與操勞爆瘦，健檢時甚至出現大腸癌徵兆的潛血反應，嚇得陳隨意趕緊帶她就醫，所幸最後檢查一切正常、只是虛驚一場。（圖／翻攝自臉書）

《請世界吃桌》透過影視呈現台灣傳統技藝與人情味，讓更多年輕世代重新認識辦桌文化。該節目目前於每週六晚間10點在三立台灣台播出，華視於每週日晚間8點播出，緯來綜合台已於6月12日晚間9點播出；線上影音平台Hami Video與LINE TV 晚間11點同步上架，海外平台Singtel劇樂酷則6月6日已播出。



★《緯來新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒 ★



★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★

更多緯來新聞網報導

詹姆士看到料理「凍未條」 夏語心叮嚀不要職業病

AcQUA源少年五人感動合體 須弘道驚喜現身惹哭粉絲