陳雅婷回鍋房仲選擇永慶不動產 今年業績直逼千萬
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
從信義房屋起步、在永慶不動產攀上高峰，永慶不動產台中文心大慶加盟店陳雅婷今年8月時以一筆專約土地創造超過800萬元業績，年度業績直逼千萬元，創下個人最佳紀錄！她憑藉永慶加盟總部提供的AI科技工具提升開發效率，加上永慶加盟體系制度彈性與多元發展空間，讓她在競爭市場中脫穎而出。
淡江大學就讀保險學系的陳雅婷，大二便投身保險經紀人工作，雖累積敏銳的業務能力，卻也飽受人情壓力困擾。畢業後因熱愛看房轉戰房仲業，在信義房屋服務5年期間，多次登上龍虎榜、躋身百萬經紀人員之列，高強度工作環境讓她磨練出抗壓性與耐挫力，為其未來發展奠定扎實基礎。
回鍋房仲加入永慶 事業舞台更寬廣
後來，陳雅婷因緣際會移居新加坡，一度離開房仲業。未料，過去的建商客戶一句「房子賣不掉，因為妳不在」，促使她毅然返台重拾業務工作。在前東家學姐引薦下，她加入了擁有彈性制度，及薪酬獎金更具競爭力的永慶加盟體系，開啟職涯新篇章。
在永慶加盟體系，經紀人員能經營各種不同類型的不動產，陳雅婷因此跨入土地市場。剛開始是建商客戶委託她開發一塊土地，她發現土地開發相當有挑戰也很有趣，因此開始逐步投入。她分析，土地市場與住宅不同：地主售地後往往再投資，建商則需持續補充土地庫存，獵地需求十分穩定。今年她的委託案件中，有38%是土地案件，不僅大幅推升年度業績，收入也翻倍成長，「在永慶不動產，努力能得到更直接的回報、更能激勵人。」
而永慶的聯賣制度與科技工具是陳雅婷的最大助力，兩者相輔相成，大幅節省作業時間、提升成交機率。她指出，聯賣制度公平、透明且高效，不論跨店或跨品牌，只要委託物件一上架，便能迅速收到各店配件回應。科技應用方面，《行動智能經紀人APP》已成為她的日常必備工具。路過潛力土地時，她能立即定位並調閱地籍資料，隨即前往拜訪地主；帶看過程中若客戶臨時調整需求，也能即時透過APP配案，提高成交效率。《i智慧Pro》則可即時掌握新物件、查詢行情與估算土增稅，讓服務更專業精準。
3年整合地主 靠耐心、真誠與陪伴完成艱難任務
今年陳雅婷的專約比超過5成，客戶對她的評價都是親切、有耐心、很放心交給她處理，甚至有人遇到生活困擾時，會向她傾訴、諮詢輔導療癒。也因為這份穩定與信任，讓她在近期市場波動時仍能保持穩定案量。
談及職涯最難忘的案例，是耗時3年完成一宗土地整合案。地主多為年長者，起初毫無出售意願、多次婉拒。她未曾放棄，時常登門拜訪關心生活，甚至安排按摩師協助長輩紓緩不適，用真誠建立信任。「不論日曬雨淋，我持續前往，每次被拒絕就調整心態再出發。」最終成功完成整合，該土地現已動工興建，成為她職涯中最具代表性的成果之一。
對陳雅婷而言，工作讓人生更豐富，因此常提醒自己：「人生不只有工作，但工作可以美化人生。」面對市場波動，她認為要練習承受、把吃苦當吃補，讓每一次磨練都成為成長機會。展望未來，她希望成為「更穩定、有力量的人」，也希望深化土地與住宅的專業，成為客戶「被需要」的存在。
照片來源：陳雅婷提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
房市凍他業績卻暴衝1700萬！永慶不動產古家銘：選對品牌才能攀上巔峰
工時縮短收入狂增！李曉青轉職永慶不動產3年半業績破1750萬
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
打破低薪迷思！ 佛心NPO穩定調薪2%再給生日假 33歲社工師月存薪7成
打破低薪迷思！ 佛心NPO穩定調薪2%再給生日假 33歲社工師月存薪7成EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
川普晤尼坦雅胡 傳要求改變約旦河西岸政策
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國媒體Axios今天引述一名美國官員和另一名消息人士說法報導，美國總統川普和他的高層顧問會晤以色列總理尼坦雅胡時，要求改變以色列在約旦河西岸占領區的政策。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
築間林楷傑：未來不再自創品牌 汰弱扶強跨足代理
（中央社記者江明晏台北30日電）以火鍋起家的築間首度跨足品牌代理市場，將韓國45年餐飲品牌引進台灣，林楷傑表示，過去築間都是自創品牌，經過今年品牌汰弱扶強整頓後，已改變集團方針，「未來不會再自己研發品牌，可讓集團少走一些彎路」。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
景氣燈號11月「連3」黃紅燈 轉紅燈續觀望
[NOWnews今日新聞]國發會今（29）日發布11月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月增加2分，燈號續亮「景氣轉熱」的黃紅燈。國發會表示，11月除了AI應用需求強勁，再加上11月有普發1萬元，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴清德和國防部視訊聽取中共軍演最新情勢報告 籲沉著冷靜、嚴密監控
總統賴清德下午在社群發文指出，稍早他與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。中時財經即時 ・ 18 小時前 ・ 1
防低價傾銷！財部課徵反傾銷稅12項 前11月徵收5.5億
財政部關務署表示，目前我國課徵反傾銷稅的產品共12項，包括毛巾、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鋁箔、陶瓷面磚、浮式平板玻璃、平面印刷用版材、麥芽釀造啤酒及特定熱軋扁軋鋼品，今年1月至11月徵收反傾銷稅共5.5億餘元，前3名依序為自由時報 ・ 18 小時前 ・ 1
陳亭妃1/1-1/11鐵馬行動 扶龍王王世堅力挺「勳章說」成信物
民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃在1/1-1/11將啟動「女力市長·鐵馬精神」，要以行動政府·行動正能量騎到台南37區向鄉親拜託1/12、1/13、1/14用人民的力量守護電話、守護陳亭妃。立委王世堅現身支持力挺，被外界形容為「扶龍王來了」，不僅以行動力挺，更贈送陳亭妃一枚巨大的「勳章」，因為這代表是陳亭妃從政27年來不斷被抹黑、攻擊，卻可以一路堅持到今天，在她身上的勳章。王世堅在現場原音重現：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」他表示，政治路上難免遭遇誤解、委屈與攻擊，但真正走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能承受、能不能撐住。這句話也在此刻被重新賦予意義。而「勳章說」也成為陳亭妃37區鐵馬行的共同信物。王世堅立委也特別哼了最紅神曲「從從容容 游刃有餘 實實在在 堅定挺妃」來為陳亭妃加油！陳亭妃表示這枚「勳章」信物是人民一起走過來的見證。她坦言，自己沒有龐大的資源可以一路安排歌仔戲、兒童劇團、多場強迫遊覽車動員的大型造勢活動，更沒有謝龍介的直播助攻，「但是我有人民。」她強調，27年來人民監督著我，所有的挑戰與磨練，都是人民陪著她一步一步走過來的。「行動政府、行動正台灣好新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
車用感測新兵報到！輝創競拍明開跑，競拍底價每股33.06元
【財訊快報／記者劉居全報導】富邦證券輔導的輝創電子(6722)將於明(31)日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股33.06元，自2025年12月31日起競價拍賣至2026年1月5日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於2026年1月6日開始公開申購。輝創電子長期專注車用電子「全感測技術」，產品線完整，涵蓋多項先進駕駛輔助系統(ADAS)核心元件，並同時供應乘用車、商用車與摩托車市場，是國內少數具備完整感測方案的一階供應商。公司深耕日系車廠多年，取得TOYOTA與HONDA認證，品質與技術深獲國際肯定，並積極拓展全球車廠合作，持續提升品牌能見度與市佔率。輝創電子自2022年起近三年營業收入分別為37.13億、48.17億、52.45億，年複合成長率達12.19%。2025年前三季營收為38.22億元，稅後淨利1.58億元，EPS 2.02元，在全球車市受匯率波動、終端需求與關稅政策等不確定因素影響下，仍展現穩健獲利能力，營運表現亮眼。富邦證券副總經理徐傳禮表示，全球車輛技術正朝向「電動化、自動化、聯網化」發展，各國法規強化主動安全配備要求，推升ADAS財訊快報 ・ 18 小時前 ・ 1
智崴：2026年重啟成長動能 橋頭新廠第1季完工
（中央社記者吳家豪台北30日電）體感設備廠智崴資訊今天召開法人說明會，董事長歐陽志宏表示，2025年新增訂單近20張，2026、2027年將在中東、亞洲、北美及南美洲陸續有體感設備與飛行劇院專案開幕，預計2026年重啟成長動能。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
高大導入YouBike電輔微型調度車 學生校園移動更方便
佔地82.5公的高雄大學，由於校園面積廣闊，學生的課間移動，YouBike已成為相當重要的交通工具，為回應學生的高度使用需求，高大引進電輔微型調度車，讓學生使用更方便。 國立高雄大學攜手高雄國立教育廣播電台 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
緬甸主力旅行社業者踩線台中體驗醫療觀光亮點
【記者 廖美雅／台中 報導】台中市政府為拓展東南亞觀光市場及展現台灣國際醫療量能，深化台中觀光城市形象，於12台灣好報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
創業家數位聚焦轉型精實營運 B2B採購初現成效、布局長期獲利體質
創業家數位（8477）今（30）日召開法說會，公布2025年前三季財報。受電商市場競爭加劇及價格補貼壓力影響，公司營運面臨短期挑戰，前三季合併營收為3.39億元，毛利為4,576萬元，累計每股虧損為0.62元。不過，隨著營運重心轉向具黏著度與流程穩定性的B2B企業採購服務，轉型已初步展現成效，營運體質正朝向精實化與可持續獲利方向穩健邁進。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
【美元活存】台企銀推月增息專案 最低門檻美金100元
台企銀（2834）持續深耕外匯金融服務，自今（114）年12月30日起，推出美元「外匯活期月增息專案」，只需每月持續存入最低美金100元，就能享有加碼優惠利率，讓美元存款自動錢滾錢，創造財富增值的機會。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 2
媒合租屋.服務房客 包租代管業年增近三成
財經中心／陳孟暄 董子誠 台北報導近幾年房租行情不斷飆高，租屋族找房，不只看租金、屋況跟地段，也在意租屋品質，讓包租代管更為興盛。租服全聯會最新調查，全國會員家數一年增加近三成，專業管理人員證照數也大幅攀升。從替房東媒合租房、到服務房客、甚至直接包租，儼然成了租房市場新趨勢。民視財經網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
臉書真的老了？男怨FB變乏味好友都發「這1類文章」 眾人揭心酸真相
自從 IG、Threads 等社群平台興起後，臉書逐漸被年輕族群取代，但仍是台灣社群軟體使用排名第二的平台，也是許多人持續愛用的社群之一。近日有一名網友分享，年過40歲後，開始覺得臉書變得相當無聊，好友不是頻頻曬小孩，就是發表瑣碎日常，讓他不禁好奇詢問：「這是正常的嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 19
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 20 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 26
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15