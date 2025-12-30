陳雅婷回鍋房仲選擇永慶不動產 今年業績直逼千萬 127

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

從信義房屋起步、在永慶不動產攀上高峰，永慶不動產台中文心大慶加盟店陳雅婷今年8月時以一筆專約土地創造超過800萬元業績，年度業績直逼千萬元，創下個人最佳紀錄！她憑藉永慶加盟總部提供的AI科技工具提升開發效率，加上永慶加盟體系制度彈性與多元發展空間，讓她在競爭市場中脫穎而出。

淡江大學就讀保險學系的陳雅婷，大二便投身保險經紀人工作，雖累積敏銳的業務能力，卻也飽受人情壓力困擾。畢業後因熱愛看房轉戰房仲業，在信義房屋服務5年期間，多次登上龍虎榜、躋身百萬經紀人員之列，高強度工作環境讓她磨練出抗壓性與耐挫力，為其未來發展奠定扎實基礎。

回鍋房仲加入永慶 事業舞台更寬廣

後來，陳雅婷因緣際會移居新加坡，一度離開房仲業。未料，過去的建商客戶一句「房子賣不掉，因為妳不在」，促使她毅然返台重拾業務工作。在前東家學姐引薦下，她加入了擁有彈性制度，及薪酬獎金更具競爭力的永慶加盟體系，開啟職涯新篇章。

在永慶加盟體系，經紀人員能經營各種不同類型的不動產，陳雅婷因此跨入土地市場。剛開始是建商客戶委託她開發一塊土地，她發現土地開發相當有挑戰也很有趣，因此開始逐步投入。她分析，土地市場與住宅不同：地主售地後往往再投資，建商則需持續補充土地庫存，獵地需求十分穩定。今年她的委託案件中，有38%是土地案件，不僅大幅推升年度業績，收入也翻倍成長，「在永慶不動產，努力能得到更直接的回報、更能激勵人。」

而永慶的聯賣制度與科技工具是陳雅婷的最大助力，兩者相輔相成，大幅節省作業時間、提升成交機率。她指出，聯賣制度公平、透明且高效，不論跨店或跨品牌，只要委託物件一上架，便能迅速收到各店配件回應。科技應用方面，《行動智能經紀人APP》已成為她的日常必備工具。路過潛力土地時，她能立即定位並調閱地籍資料，隨即前往拜訪地主；帶看過程中若客戶臨時調整需求，也能即時透過APP配案，提高成交效率。《i智慧Pro》則可即時掌握新物件、查詢行情與估算土增稅，讓服務更專業精準。

3 年整合地主 靠耐心、真誠與陪伴完成艱難任務

今年陳雅婷的專約比超過5成，客戶對她的評價都是親切、有耐心、很放心交給她處理，甚至有人遇到生活困擾時，會向她傾訴、諮詢輔導療癒。也因為這份穩定與信任，讓她在近期市場波動時仍能保持穩定案量。

談及職涯最難忘的案例，是耗時3年完成一宗土地整合案。地主多為年長者，起初毫無出售意願、多次婉拒。她未曾放棄，時常登門拜訪關心生活，甚至安排按摩師協助長輩紓緩不適，用真誠建立信任。「不論日曬雨淋，我持續前往，每次被拒絕就調整心態再出發。」最終成功完成整合，該土地現已動工興建，成為她職涯中最具代表性的成果之一。

對陳雅婷而言，工作讓人生更豐富，因此常提醒自己：「人生不只有工作，但工作可以美化人生。」面對市場波動，她認為要練習承受、把吃苦當吃補，讓每一次磨練都成為成長機會。展望未來，她希望成為「更穩定、有力量的人」，也希望深化土地與住宅的專業，成為客戶「被需要」的存在。

照片來源：陳雅婷提供

