陳雪凝新婚8天「老公爆出軌」？ 創造營女學員也被捲入 曝光出遊照

歌手陳雪凝(右)結婚才短短8天就爆出男方曾出軌消息。(取材自微博)

憑藉「你的酒館對我打了烊」、「綠色」等神曲在抖音暴紅，掀起翻唱風潮的大陸歌手陳雪凝，1月16日與交往6個月的男友李瑞濱領證，沒想到才短短8天就爆出男方曾出軌，且在領證結婚前一晚約人開房間，對話紀錄曝光讓兩人的婚姻蒙上陰影。

24歲的陳雪凝被網友爆料，和李瑞濱於去年8月相識、11月認愛，認識僅6個月就閃婚。據傳，男方為山西的富二代。沒想到，24日有網友曝光李瑞濱於2025年12月的聊天記錄，內容包含要求女方買保險套、發送北京飯店驗證碼等露骨訊息。

最令人震驚的是，在與陳雪凝大婚當天，該名女子傳訊息質問「第二天都要結婚了，為什麼還要哄我來北京啊，還跟我睡覺，這樣對我真的太殘忍了」，而李瑞濱只回覆短短一句「Sorry噢」。

隨著輿論愈演愈烈演，更多爆料相繼出現，連「創造營亞洲」學員完顏嘉怡也被網友起底，曾曬出與李瑞濱同遊的照片，雖然她急忙刪除貼文，但仍被截圖流傳。面對質疑，完顏嘉怡在微博發文回應「不是我的錯」後刪除微博。

同日，爆料帳號「小紅薯68D4DCF3」公開道歉，承認聊天記錄、飯店訂單等均係偽造，目的是「蹭熱度」；而李瑞濱與完顏嘉怡同遊照則未經專業鑑定。

面對一連串的爆料，李瑞濱曬出房產證據駁斥是假富豪，並且報警處理，對於感情則隻字未提，在社群分享了跟陳雪凝的合照，喊話「一切都好」粉碎流言；陳雪凝則在23日曬完婚禮照片之後未再發聲，讓粉絲格外心疼，紛紛留言喊話要她遠離渣男。

