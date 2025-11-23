陳雪甄全票奪金馬女配 新人獎廝殺馬士媛1票勝出
台北市 / 綜合報導
今年摘下金馬最佳女配角獎的陳雪甄，等了17年終於獲獎，也讓她淚崩表示，謝謝自己沒有放棄。而她在「人生海海」片中，努力揣摩馬來西亞口音，精湛演技，也獲得評審團全數通過，奪下獎座。另外在電影「左撇子女孩」裡，「馬士媛」精準演繹嗆辣外型，卻內心孤寂的角色，相當有大將之風，讓她以一票之差，擊退張吉安，奪下最佳新人獎。
頒獎人林嘉欣說：「得獎的是，陳雪甄「人生海海」。」演員陳雪甄得獎同時也瞬間淚崩，她以「人生海海」奪下最佳女配角獎，等了17年終於拿到手， 第62屆金馬獎最佳女配角陳雪甄。
第62屆金馬獎最佳女配角陳雪甄說：「我想要送給所有在每一部電影中，擔任配角的演員們，或許我們不見得會獲得很多的注目跟眼光，甚至很多時候懷疑自己的能力，但是謝謝我們沒有放棄，因為很多時候是我們在暗處中支撐，才可以創造電影中的許多細節。」
她在戲中苦練馬來西亞口音，細細揣摩走路姿態精湛演技，獲得評審團一致讚賞15票全數通過，另外最佳新演員則由馬仕媛奪得，第62屆金馬獎最佳新演員馬仕媛說：「再來我想要謝謝一直陪在我身邊，沒有放棄過我的家人，愛人，朋友，還有所有的工作夥伴。」
馬士媛演出左撇子女孩，以「一票之差」擊敗張吉安，獲得金馬獎的肯定，而她在後台受訪時，也向交往多年的男友，也就是JADE樂團成員嘟嘟隔空放閃，實際上這回評審可是相當頭痛，因為除了馬仕媛，另外奪得最佳導演獎的李駿碩，最佳男女主角獎的張震以及范冰冰，還有最佳新導演跟最佳劇情片，多個重要獎項都拚搏到最後，以「一票之差」險勝。
不過在這場年度盛會，每一部入圍作品，都因為金馬獎讓更多人看見。
