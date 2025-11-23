陳雪甄哭著領獎 曾敬驊大淚崩
第62屆金馬獎頒獎典禮22日在北流舉行，最佳男配角由《我家的事》曾敬驊奪下，他一臉不敢置信，在台上致詞時暴哭，顫抖哽咽說出感言，到了後台還在用手擦淚，一路哭到後台，展現真性情；最佳女配角由陳雪甄以《人生海海》擊敗《左撇子女孩》的葉子綺、蔡淑臻等眾多勁敵，她昨上台也淚崩，對著台下的導演廖克發大喊，「17年，我終於站上來了，謝謝你這麼多年來信任我，讓我今天可以站在這裡。」
曾敬驊感謝《我家的事》，一一向導演、演員們致謝，「謝謝爸爸媽媽，我不太會說話，但是我真的做了滿多勇敢的事情；謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，謝謝妳看見了我，謝謝這世界給我這樣空間好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝讓我愛上這一切。」
他在後台提到領獎的瞬間，又忍不住眼淚，「我好感激，一路以來碰到的人，每個人的畫面在眼前閃過。」被問奪金馬後願望？他再度噴淚，「農曆過年我想帶爸媽出國，他們好像沒有出過國。」他緊握麥克風、青筋一度爆出，「他們就是老實人，說服他們放下工作已經好長一段時間，我這次拿到金馬獎，用這獎座讓他們放下一些執念。」
曾敬驊也提到，拍攝《我家的事》時遇到自己的軟肋，就是信任感，「我個性會有一道牆，我一直嘗試打破這東西，我覺得進步了，已經盡力推開去完成表演，我完全相信他們，才會有這麼多火花，教了我重要的一課。」
陳雪甄感謝導演廖克發，「我要謝謝他永遠跑在最前面，面臨各種困難，引領我們相信電影，相信說故事的力量。」同時感謝副導蘇文泰陪她練口音以及所有工作人員的付出，成就這部電影，更讓她的表演被看到。
她在後台笑稱，「廖克發17年來每次找我演出，都給我很難的課題，包含這次演出馬來西亞人，要有在地口音」。為了口音，她花了很多時間了解馬來西亞的文化歷史，都高壓強迫自己。
她也提到，「我想要把獎送給所有在每一部電影擔任配角的人，或許我們不會獲得很多注目和眼光，甚至會懷疑自己，很多時候是我們在暗處，才能創造很多細節。」 最後，更謝謝自己的角色，「角色教會我不管面臨任何困境、活在當下，把根扎在自己身上，不管面臨各種困境，都要用自由的心往前走。」
更多熱門影音：
邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開
恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」
玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思
其他人也在看
金馬62 范冰冰封影后 張震奪影帝
第62屆金馬獎頒獎典禮22日圓滿落幕，今年影帝之爭，獎落《幸福之路》張震、影后由《地母》范冰冰奪下，最佳導演頒給香港導演《眾生相》李駿碩、最佳新導演則是韓裔加拿大籍《幸福之路》導演Lloyd Lee CHOI，最佳劇情長片頒給《大濛》，而《大濛》也囊括4項大獎，榮登今年的金馬大贏家。中時新聞網 ・ 1 天前
楊貴媚李國煌頒獎鬥嘴 李竺芯柔嗓緬懷瓊瑤大S
第62屆金馬獎22日晚舉行，四段表演由導演殷振豪擔任典禮創意總監，以導演侯孝賢《最好的時光》為靈感，結合表演節目、影片、頒獎橋段串起典禮的現在、過去和未來三章節。中時新聞網 ・ 1 天前
殺出重圍摘男配角暴哭！ 曾敬驊：謝謝李烈看見我
台北市 / 綜合報導 第62屆金馬獎，獎項陸續出爐！最佳男配角獎由演員曾敬驊奪下，他致詞時忍不住激動情緒，哽咽表示，自己做了很多勇敢的事，也謝謝一路以來，看見他的劇組團隊。而摘下最佳女配角獎的陳雪甄，等了17年終於首度獲獎，也讓她淚崩表示，謝謝自己沒有放棄。金馬獎最佳男配角頒獎人張孝全說：「最佳男配角得獎的是，曾敬驊，「我家的事」。」真的不敢相信，聽到獲獎瞬間，曾敬驊瞪大雙眼，下一秒忍不住激動情緒，遮起臉龐哽咽暴哭，「全家」大團圓，上演感人戲碼，曾敬驊演出「我家的事」，表現大獲肯定，不只打敗影帝黃秋生，也打敗劇中「生父」姚淳耀。金馬獎最佳男配角得主曾敬驊說：「我真的做了滿多很勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師，李烈，烈姐，謝謝你看見了我。」金馬獎最佳女配角頒獎人林嘉欣說：「陳雪甄「人生海海」。」得獎同時也瞬間淚崩，最佳女配角獎，則由演出「人生海海」的陳雪甄奪下，這個獎真的不容易，她等了17年終於到手。金馬獎最佳女配角得主陳雪甄說：「我想要送給所有在每一部電影中，擔任配角的演員們，或許我們不見得會獲得很多的注目跟眼光，甚至很多時候懷疑自己的能力，但是謝謝我們沒有放棄，因為很多時候是我們在暗處中支撐，才可以創造電影中的許多細節。」演員之路不好走，如今終於步上花路，過往的辛苦也都值得。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
陳淑芳年齡無限制要演一輩子
86歲陳淑芳榮獲金馬獎終身成就獎，由《孤味》3姊妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳合體獻獎給「媽媽」，介紹影片中，直接邀請陳淑芳來演出，她一一念出1957年至今她演出所有電影的角色名，經典電影讓人回味，她自豪表示：「都是我陳淑芳演的喔。」中時新聞網 ・ 1 天前
趙彭博上周第5洞戰績
★操盤心得★ 上周選股表現不佳，甚至有持股跌幅超過1成，顯示再成熟的選股方法也會遇到失靈的時刻。市場環境瞬息萬變，短線波動難以避免，但操作紀律與方法的一致性仍是長期獲利的核心。面對逆風時，更應檢視風控、堅持策略，而非被短暫績效動搖。工商時報 ・ 1 天前
永靖鄉長盃5對5籃球賽開打 10隊130名選手激戰全場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114年永靖鄉長盃5對5籃球錦標賽今（22）日在永靖簡易棒球場旁籃球場登場互傳媒 ・ 1 天前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，正式開始前，紅毯旁已聚集大批粉絲，開心等待偶像現身。中央社 ・ 1 天前
金馬62／曾敬驊奪最佳男配爆哭！曝得獎心聲：想帶爸媽出國
金馬62／曾敬驊奪最佳男配爆哭！曝得獎心聲：想帶爸媽出國EBC東森娛樂 ・ 1 天前
曾敬驊二次入圍即摘金奪男配！陳雪甄苦等17年終奪最佳女配
金馬獎最佳男女配角獎項揭曉，曾敬驊以《我家的事》中飾演的活潑細膩弟弟角色，第二次入圍即勇奪最佳男配角，上台時激動落淚，感謝劇組如家人般的支持。而陳雪甄則憑藉《人生海海》中飾演馬來西亞華人的精湛演技，在苦等17年後終於奪得最佳女配角殊榮，她感性地將獎項獻給所有在電影中擔任配角的演員們，肯定他們在暗處支撐創造電影細節的貢獻。這兩位演員的真摯情感和精彩表現，為金馬獎典禮增添了動人亮點。TVBS新聞網 ・ 1 天前
曾敬驊拆心牆摘金馬男配 得獎最想帶爸媽出國
（中央社記者王心妤台北22日電）曾敬驊以「我家的事」摘第62屆金馬獎最佳男配角獎，他從台下哭到台上，提到這次演戲最大收穫是拆掉心牆，「謝謝電影讓我愛上這一切。」他並說得獎最想做的事是帶爸媽出國。中央社 ・ 1 天前
金馬62／曾敬驊7字招認感情現況 得獎痛哭獲關注！羞認從小被叫「愛哭誒」
27歲曾敬驊憑藉《我家的事》奪第62屆金馬獎最佳男配角獎，在典禮台上、後台都爆哭說不出話，出席慶功宴時，心情終於平復下來，害羞笑說，自己小時候其實就有被保母用台語取綽號「愛哭誒」，如今坐實這個綽號。曾敬驊並透露有跟爸媽通到電話，因為想跟他們合照，但是家人已經到車站。鏡報 ・ 23 小時前
熊圖建設總經理林鼎強 讓Gensler破天荒操刀設計 打造世界級台中住宅地標
包括美國輝達總部、上海中心大廈、Apple紐約旗艦店等世界指標建築，全都出自全球最大的建築事務所Gensler之手，也讓它被譽為「全球地標之父」。2025年，這家國際建築巨擘首次在台灣打造住宅、位於台中北屯14期仁平段的《熊圖 敘Dos》預售案，一亮相便創下區域最高成交單價逾83萬元，成為全球建築龍頭首次為台中住宅操刀的代表作。這項幾乎不可能的任務，背後推手正是熊圖建設總經理林鼎強。工商時報 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心圓滿落幕。最佳劇情片最終是《大濛》一票險勝《眾生相》而稍早評審也提...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遠百 普發萬元助攻
遠百（2903）受惠普發萬元現金帶動周年慶買氣飆，外資等連九買，累計張數逾2.3萬張，外資持股比提升至11.39％，在20日飆漲出高點24.15元之後，21日回盤整理收23.90元，在遠百與遠東SOGO等爭相推出萬元放大術下，且年底聖誕送禮與家電汰換潮下，有望看多到年底。工商時報 ・ 1 天前
金馬慶功》曾敬驊奪獎卻留下遺憾！罕吐感情現況「單身一年多」
曾敬驊以《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角、導演潘客印奪下最佳改編劇本，23日凌晨和藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘出席慶功宴。曾敬驊上台領獎暴哭後，情緒冷靜許多，坦言這是近期情緒最失控一次，他也透露，典禮結束後想跟爸媽合照，但爸媽已經到台北車站留遺憾，同時也罕見回答感情問題。中時新聞網 ・ 1 天前
FED三把手放鴿 12月降息機率破7成
美國股市21日全面反彈，主要受到紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）意外「放鴿」刺激，讓投資人押注聯準會（FED）12月降息的機率，從原本僅約29％，一口氣飆到超過70％，鴿派言論也激勵四大指數翻揚收紅。中時新聞網 ・ 1 天前
世足》4冠光環褪色 義大利再陷附加賽
2017年，4屆冠軍義大利在附加賽被瑞典擋在俄羅斯世足賽門外，義大利人用「世界末日」來形容。豈料義大利不但再錯過2022卡達世足賽，如今連賽事已從32強擴軍到48強，「藍衫軍」本屆資格賽仍被挪威打入附加賽，面臨連3屆缺席、比世界末日更慘的窘境。中時新聞網 ・ 1 天前
謝逸文資金輪動 被動元件族群靚
上周影響股市表現的因素較多，導致大盤回測至季線，真正造成洗盤的原因，還是「漲多就是最大的利空」。大來國際投顧分析師謝逸文指出，經過這一波整理，有助於籌碼換手與沉澱，將為後續上攻行情再添柴火。本周選入沛亨（6291）、杭特（3297），再選入光頡（3624）、蜜望實（8043）、金山電（8042）、凱美（2375）。工商時報 ・ 1 天前
金馬62/曾敬驊擊敗黃秋生奪男配！ 淚崩感謝恩師李烈：看見了我
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日在台北流行音樂中心盛大舉行，曾敬驊擊敗強敵黃秋生、金士傑、黃鐙輝、姚淳耀獲得最佳男配角。曾敬驊獲獎後淚崩，除感謝父母、所有入圍者、《我家的事》工作人員，也感謝恩師李烈：「烈姐，謝謝妳看見了我」。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前