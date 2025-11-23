陳雪甄哭著領獎 曾敬驊大淚崩

陳雪甄22日憑《人生海海》獲得最佳女配角獎。（攝影中心：陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓）

曾敬驊22日奪下金馬最佳男配角，願望是帶爸媽出國。（攝影中心：陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓）

曾敬驊在後台提到得獎心情忍不住落淚。（攝影中心：陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓）

第62屆金馬獎頒獎典禮22日在北流舉行，最佳男配角由《我家的事》曾敬驊奪下，他一臉不敢置信，在台上致詞時暴哭，顫抖哽咽說出感言，到了後台還在用手擦淚，一路哭到後台，展現真性情；最佳女配角由陳雪甄以《人生海海》擊敗《左撇子女孩》的葉子綺、蔡淑臻等眾多勁敵，她昨上台也淚崩，對著台下的導演廖克發大喊，「17年，我終於站上來了，謝謝你這麼多年來信任我，讓我今天可以站在這裡。」

曾敬驊感謝《我家的事》，一一向導演、演員們致謝，「謝謝爸爸媽媽，我不太會說話，但是我真的做了滿多勇敢的事情；謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，謝謝妳看見了我，謝謝這世界給我這樣空間好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝讓我愛上這一切。」

廣告 廣告

他在後台提到領獎的瞬間，又忍不住眼淚，「我好感激，一路以來碰到的人，每個人的畫面在眼前閃過。」被問奪金馬後願望？他再度噴淚，「農曆過年我想帶爸媽出國，他們好像沒有出過國。」他緊握麥克風、青筋一度爆出，「他們就是老實人，說服他們放下工作已經好長一段時間，我這次拿到金馬獎，用這獎座讓他們放下一些執念。」

曾敬驊也提到，拍攝《我家的事》時遇到自己的軟肋，就是信任感，「我個性會有一道牆，我一直嘗試打破這東西，我覺得進步了，已經盡力推開去完成表演，我完全相信他們，才會有這麼多火花，教了我重要的一課。」

陳雪甄感謝導演廖克發，「我要謝謝他永遠跑在最前面，面臨各種困難，引領我們相信電影，相信說故事的力量。」同時感謝副導蘇文泰陪她練口音以及所有工作人員的付出，成就這部電影，更讓她的表演被看到。

她在後台笑稱，「廖克發17年來每次找我演出，都給我很難的課題，包含這次演出馬來西亞人，要有在地口音」。為了口音，她花了很多時間了解馬來西亞的文化歷史，都高壓強迫自己。

她也提到，「我想要把獎送給所有在每一部電影擔任配角的人，或許我們不會獲得很多注目和眼光，甚至會懷疑自己，很多時候是我們在暗處，才能創造很多細節。」 最後，更謝謝自己的角色，「角色教會我不管面臨任何困境、活在當下，把根扎在自己身上，不管面臨各種困境，都要用自由的心往前走。」

更多熱門影音：

邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開

恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」

玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思