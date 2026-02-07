陳雪甄套裝展霸氣 謝章穎「師徒過招」超過癮
記者王丹荷／綜合報導
公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，配角群金光閃閃，台北電影獎影后高伊玲、金馬最佳女配角陳雪甄都特別演出。陳雪甄劇中一出場就氣勢非凡，擅長和房東、房客打好關係，任何場面都Hold得住，她特別感謝造型組幫忙，笑說：「他們準備很多漂亮套裝，頭一梳、高跟鞋一踩，氣勢自然而然就出現！」
「房管」為題材的《人生只租不賣》，透過租屋故事，重新定義對房屋與家的想像，劇情逐漸邁入高潮，「星河五人幫」在解決房東與房客大小事之餘，還得面對來自競業壓力，主張市場派的「日月」與理念派的「星河」長期對立，謝章穎飾演的「小林」也與當年在日月的「前輩」黃亦芳（陳雪甄 飾）頻頻槓上。
陳雪甄透露自己的大姊從事房屋代銷產業20多年，有特別觀察借鏡，「我滿佩服我大姊，不管面對哪個產業，她都很會交際和講話，臉上一直帶著笑容，即便穿著休閒，也看起來很勥跤 （khiàng-kha，厲害、精明能幹），這是我本人做不到的，有參考一下！」她和謝章穎有場在KTV互相嗆聲比高下的對手戲，一來一往感受到緊繃氣氛。
陳雪甄大讚謝章穎臺語流利，很多台詞信手拈來，「那場戲他身為晚輩，嗆我完全沒有畏懼，我很喜歡那種討厭對方但又不撕破臉的狀態，拍攝很愉快！」謝章穎則回憶：「那場戲雪甄老師台詞好長一串，要在角色裡把台詞講好，同時把戲演好，真的不容易，對她感到佩服。」他也透露私下陳雪甄很可愛，一直要大家不用喊她「老師」，非常親切。
北影影后高伊玲即將亮相，她第1次參與職人劇，詮釋對弟弟照顧無微不至的朱大姊，2人卻為祖厝包租代管吵翻天，她笑說扮演弟弟的曾威豪（瘦瘦）很可愛，臺語是標準臺南腔，自己卻是臺北腔，「在他真情流露痛哭流涕演出時，我好想努力配合他的臺南腔，但真的太難了。」她也和黃河、陳姸霏有對手戲，誇黃河口音拿捏很棒，並表示過去曾看過陳姸霏的作品，讚她：「眼神十分靈動！有很多值得我學習的地方。」
戲外身為家中長女，高伊玲很能理解兄弟姊妹之間，明明都為對方著想，卻因為沒有說出真心話而造成誤會。她表示：「正因為親近，會覺得對方『應該知道』、『應該理解』，傷害之後不再解釋或道歉，過去的我常犯這種錯，現在努力改進，因為道歉讓我確實認知自己犯了什麼錯，才能變成更好的人，家人朋友願意繼續親近的人。」《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出2集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。
陳雪甄在《人生只租不賣》臉上總帶著笑容，背後卻暗藏各種算計。（公視台語台提供）
謝章穎（右）在《人生只租不賣》中與陳雪甄頻頻槓上。（公視台語台提供）
高伊玲在《人生只租不賣》飾演照顧弟弟的朱大姊。（公視台語台提供）
