陳雪甄扮大馬華人 自學口音被打槍

電影《人生海海》導演廖克發、監製胡仲光、演員陳雪甄、魏雋展、王肇陽、音樂製作福多瑪9日齊聚金馬星光舞台，電影講述馬來西亞華人家庭離散的故事，所以演員們都要接受語言課訓練，憑《人生海海》入圍金馬獎女配角的陳雪甄分享，自己本來有上網學口音，沒想到一抵達馬來西亞，自學的口音就被副導演狠狠打槍。

陳雪甄覺得學口音很困難，自認沒有語言天分，被副導演嗆說太刻板，和她一起學語言的魏雋展，反而一下子就獲得語言老師認可，「所以當下我有個念頭，我不是要學口音，而是要成為馬來西亞人，就把所有介面設定成馬來西亞版本。」馬來西亞籍導演廖克發盛讚陳雪甄的最後1場戲，跟當地舞台劇演員飆戲，相當自然。

廖克發也分享，片中有場戲是過海關時小朋友要幫爸爸騙警察，蒙混說是要去動物園玩，那段經歷是他自己的童年回憶，「現在回頭看，那時候就好像開始練習講故事了，在我小的時候，我爸上警局是很稀鬆平常的事情，當時更多的情緒是我不想被同情，影響到我現在。」