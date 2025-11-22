陳雪甄摘金馬女配爆哭 感謝看見暗處支持的配角們

（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂頒獎，陳雪甄以「人生海海」抱回最佳女配角獎。她登台後激動落淚表示，花了17年才站到台上，配角在暗處支撐細節，謝謝大家看見他們。

「人生海海」由廖克發執導，從一場馬來西亞華人家庭的身後事出發，將走私、宗教、身分證與家族記憶編織成3條交錯的敘事線，這是他的成長縮影，而陳雪甄為了角色也苦練馬來西亞口音。

陳雪甄登台後激動落淚，並表示花了17年才站上舞台，謝謝導演信任她，並將她帶入金馬獎，「你永遠跑在最前面，面對困難，相信電影。」她感謝劇組的支持，是工作人員的全力付出，她的表演才可以被看到。

陳雪甄表示，這座最佳女配角獎送給每部電影擔任配角的演員，或許不一定能獲得很多注目眼光，「但我們沒放棄，是我們在暗處支撐電影的細節，我們在這裡，謝謝你們看見我們。」

她並感謝角色，面對困境仍用自由的心往前走，「我是陳雪甄，第62屆金馬獎最佳女配角，我期待未來跟大家一起創造故事。」（編輯：龍柏安）1141122