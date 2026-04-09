陳雪甄還原「被虐」內幕 奪金馬女配背後竟被導演狠嗆

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陳雪甄日前在光點華山電影館舉辦「表演講堂」，與現場觀眾簽名合照互動交流。甲上娛樂提供



《人生海海》取材自真實社會事件，陳雪甄、魏雋展與大馬演員呂楊分別於台北與吉隆坡展開宣傳，活動現場爆料不斷，陳雪甄自爆被導演廖克發用「1句話」刺激出極致演技，獲金馬女配角肯定的背後竟是滿滿的「廖式折磨」，讓她自嘲有「被虐體質」。

陳雪甄近日在宣傳中大聊與廖克發合作的「受難記」，她透露為了演活大馬人，開拍前進行24小時魔鬼洗腦特訓，才找到聲音在「上顎」的發聲點，沒想到拍車上關鍵哭戲時，導演竟對她說：「離《菠蘿蜜》已經5年了，妳只能這樣嗎？」隨即轉頭就走，她當下完全不知所措，卻也因此激發出第2個Take的演技爆發力。

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廖克發（左起）、陳雪甄、呂楊、王禮霖出席《人生海海》馬來西亞媒體見面會。甲上娛樂提供

魏雋展則透露，當初花費大量心思與副導討論如何在台灣腔中融入「口音陷阱」，好在開頭露出一絲破綻，結果廖克發1句「全部不要」，讓他當場愣住，陳雪甄安慰他：「這只是一開始，久了就習慣了。」不過這種「推翻重來」的震撼反而讓他卸下框架，呈現出最自然的生存狀態。廖克發笑稱，演員們一直非常努力，自己則負責「推一把」讓表演更到位。

金馬影后謝盈萱、金鐘視帝傅孟柏、金鐘最佳女配角李沐、謝佳見皆朝聖力薦，謝盈萱觀影後感性表示，廖克發將成長背景負重前行卻又舉重若輕，「把根刨開，枝繁葉茂地長了開來」。

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