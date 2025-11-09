陳雪甄飾大馬華人自學口音 從被嫌刻板到融入角色

（中央社記者王心妤台北9日電）台灣演員陳雪甄憑「人生海海」入圍金馬獎女配角，導演廖克發也入圍最佳導演、原著劇本。陳雪甄今天說，開演前自學馬來西亞口音，起初被指出說話太刻板，後來轉換念頭讓自己成為馬來西亞人。

電影「人生海海」導演廖克發、監製胡仲光、演員陳雪甄、魏雋展、王肇陽、音樂製作福多瑪今天出席金馬影展活動，此片講述馬來西亞華人家庭故事，演員在開演前都特別訓練口音。

陳雪甄表示，學口音很困難，她自認沒有語言天分，還被副導演指出說話「太刻板」，而一起學習的魏雋展很快就被老師認可，「當下我有個念頭，我不是要學口音，而是要成為馬來西亞人，要把所有介面設定成馬來西亞版本。」廖克發也稱讚陳雪甄的演出，像是最後幾幕跟馬來西亞演員對戲，表演得相當自然。

廖克發分享，片中有段小朋友幫爸爸騙警察的戲，就是他的童年回憶改編，「現在回頭看，那時候就好像開始練習講故事了，在我小的時候，我爸上警局是很稀鬆平常的事情，當時更多的情緒是我不想被同情，影響到我現在。」（編輯：張雅淨）1141109