陳雪甄驚呆謝章穎「嗆我完全沒有畏懼」 高伊玲道歉防家庭失和

謝章穎（右）在《人生只租不賣》中與陳雪甄頻頻槓上。公視台語台提供



金馬最佳女配角陳雪甄和台北電影獎影后高伊玲特別演出《人生只租不賣》，陳雪甄和謝章穎有場在KTV互相嗆聲比高下的戲，她大讚謝章穎台語流利，很多台詞信手拈來，「那場戲他身為晚輩，嗆我完全沒有畏懼，我很喜歡那種討厭對方但又不撕破臉的狀態，拍攝很愉快」。

飾演「星河」競爭對手「日月」的總經理「黃亦芳」的陳雪甄霸氣逼人，和謝章穎「師徒過招」拼高下，她特別感謝造型組幫忙，笑說：「他們準備很多漂亮套裝，頭一梳、高跟鞋一踩，氣勢自然而然就出現。」謝章穎回憶互嗆的戲說：「那場戲雪甄老師台詞好長一串，要在角色裡把台詞講好，同時把戲演好，真的不容易，對她感到佩服。」他也透露私下陳雪甄很可愛，一直要大家不用喊她「老師」，非常親切。

劇中陳雪甄一出場就氣勢非凡，擅長和房東、房客打好關係，任何場面都Hold得住，她透露自己的大姊從事房屋代銷產業20多年，有特別觀察借鏡，「我蠻佩服我大姊，不管面對哪個產業，她都很會交際和講話，臉上一直帶著笑容，即便穿著休閒，也看起來很勥跤 （khiàng-kha，厲害、精明能幹），這是我本人做不到的，有參考一下」。

高伊玲在《人生只租不賣》中飾演照顧弟弟的朱大姊。公視台語台提供

明晚（2╱8）高伊玲將登場，她詮釋對弟弟照顧無微不至的朱大姊，2人卻為祖厝包租代管吵翻天，她笑說扮演弟弟的曾威豪（瘦瘦）很可愛，台語是標準台南腔，「在他真情流露痛哭流涕演出時，我好想努力配合他的台南腔，但真的太難了」。她也誇黃河口音拿捏很棒，並表示過去曾看過陳姸霏的作品，讚她：「眼神十分靈動！有很多值得我學習的地方。」

身為家中長女，高伊玲很能理解兄弟姊妹間明明都為對方著想，卻因沒說出真心話而造成誤會，「正因為親近，會覺得對方『應該知道』、『應該理解』，傷害之後不再解釋或道歉，過去的我常犯這種錯，現在努力改進，因為道歉讓我確實認知自己犯了什麼錯，才能變成更好的人，家人、朋友願意繼續親近的人」。

《人生只租不賣》每周日晚間8點在公視台語台首播，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

