陳雪生怨機場檢疫「共產黨也沒這樣搞」 張育萌揭中國破口：禍國殃民

記者陳思妤／台北報導

陳雪生質詢時怒斥機場檢疫，稱共產黨也沒這樣搞（圖／翻攝畫面）

台中爆發非洲豬瘟疫情，全台加緊防疫，但國民黨立委陳雪生昨（29）日卻在立法院怒斥農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華，機場檢疫讓人詬病，在那邊翻箱倒櫃，「共產黨也沒這樣搞！」對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌怒轟，禍國殃民，共產黨就是因為「沒有這樣搞」才成為破口，拜託讀點書再上質詢台。

陳雪生昨天在立法院質詢時痛批杜麗華，「你們中正機場（桃園國際機場）最讓人詬病的是，國人進來回家歸心似箭，你們搞了一套人馬在那邊（檢疫），排隊排好久！」

廣告 廣告

陳雪生稱，豬瘟是在台中發現的，不是桃園，海關有防疫人員還有狗聞來聞去，裡面又搞一套，「全世界哪個國家這樣子搞？」他抱怨，自己從善如流，也不砍預算，「但不砍你們預算服務態度要好！速度要快嘛！對不對？吼！你那檢查翻箱倒櫃，皮包打開、拉鏈打開，一個個在那邊弄，共產黨也沒這樣搞！」

陳雪生又說，「我直覺判斷應該從海邊出現…尤其梧棲港那邊，國人同胞會把牛肉乾、豬肉乾帶進來，我看機率不高啦！」

對此，張育萌在社群平台直呼，自己還以為聽錯了，他痛批，共產黨就是因為「沒有這樣搞」，所以 2018年中國直接成為亞洲第一個破口，豬瘟直接失控，擴散到越南、印尼和印度。中國全境從河南、山東、河北，到華東、華南，都無一倖免。就算官方極力控制，還是直接導致全球活豬總數減少四分之一。他怒斥，「陳雪生委員就是禍國殃民，拜託讀點書再上質詢台」。

張育萌也大嘆，豬瘟爆發至今，台灣在多艱困的情況作戰？台中環保局到梧棲養豬場清消，農業部以為清消完，要做第二輪環境檢測，結果門一打開，發現裡面根本亂七八糟，沒有完整清消。農業部採驗了 20 多個案例，發現公豬場和作業區的樣本，是兩例陽性。

張育萌指出，農業部下令，暫時禁止廚餘養豬，廚餘可以掩埋或堆肥處理，結果，台中環保局獨步全國，首創「在掩埋場堆肥」。重點是，霧峰、后里都有野豬出沒。獸醫所證實，歐洲的非洲豬瘟就是野豬傳播的。如果是第二基因型的病毒株，就會感染野豬，台中市等於在野豬面前擺自助餐。

張育萌說，完成基因定序也不能確定，病毒是從中國還是越南來的，不是因為台灣檢驗太弱，是中國是非洲豬瘟最失控的國家之一，但通通蓋牌所有基因序列都不傳上網，如果病毒來自中國，就沒辦法比對，只能想辦法用刪除法或其他方式，推論病毒來源。

張育萌痛批，這場「沒有煙硝的戰爭」，台灣幾乎腹背受敵——前線是病毒、邊境要防滲，結果，地方防線又被台中市長盧秀燕搞成到處放火，「台灣守了七年，最後一個被懶惰、卸責又自以為是的市府，拖進災難」。

更多三立新聞網報導

張峻一腳踹出災民心聲⋯他悲喊：傅崐萁可以聽聽嗎？拜託，一次就好

親手釀出非洲豬瘟人禍？他列時間軸疑：台中市府已從認錯人變成見鬼了

台中非洲豬瘟！民團「氣到發抖」轟中市卸責：全台灣沒像盧秀燕這麼隨便

神隱災區！民團踢爆徐榛蔚去飯店吹冷氣證婚：花蓮縣府明年花648萬綁樁

