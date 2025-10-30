陳雪生批機場檢查太嚴「共產黨也沒這樣搞」他揭中國疫情破口轟：禍國殃民

[Newtalk新聞] 台中市梧棲區一處養豬場確診非洲豬瘟，全國加強檢疫，國民黨立委陳雪生卻批機場檢查太嚴，「共產黨也沒這樣搞」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批禍國殃民，共產黨就是因為「沒有這樣搞」才成為破口，在這場「沒有煙硝的戰爭」，台灣幾乎腹背受敵，前線是病毒、邊境要防滲，守了7年，最後被懶惰、卸責又自以為是的台中市府拖進災難。





陳雪生29日在立法院質詢，痛批動植物防疫檢疫署長杜麗華，機場最讓人詬病的是，國人進來回家歸心似箭，卻搞了一套人馬在那邊（檢疫），排隊排好久，豬瘟是在台中發現的，不是桃園，出海關時狗就在那邊聞來聞去，全世界哪有國家這樣搞？

陳雪生說，「我也從善如流，不砍你們預算，但不砍預算服務態度要好、速度要快嘛，檢查翻箱倒櫃、皮包拉鏈都打開，一個個在那邊弄，共產黨也沒這樣搞！」，甚至直言「這次非洲豬瘟，我直覺判斷，應該從海邊出現，尤其梧棲港那邊，把牛肉乾、豬肉乾帶進來，我看機率不高啦！這是沒完沒了一直搞下去嗎？」





對此，張育萌29日深夜在臉書發文直呼，「我以為我聽錯了」，但還真的沒有，他痛批陳雪生鬼扯「共產黨也沒這樣搞！」，盲猜「國人同胞會把牛肉乾、豬肉乾帶進來？機率不高！」，共產黨就是因為「沒有這樣搞」，所以 2018年中國直接成為亞洲第一個破口，豬瘟直接失控，擴散到越南、印尼和印度。中國全境從河南、山東、河北，到華東、華南，都無一倖免。







豬瘟爆發至今，台灣在多艱困的情況作戰？張育萌直言，台中環保局到梧棲養豬場清消，農業部以為清消完，要做第二輪環境檢測，結果門一打開，發現裡面根本亂七八糟，沒有完整清消。農業部採驗了20多個案例，發現公豬場和作業區的樣本，是兩例陽性。從資料回推，台中市府清潔做得「不徹底」。





「陳雪生就是禍國殃民，拜託讀點書再上質詢台」，張育萌指出，農業部後天會完成基因定序，但事實上，完成基因定序也不能確定，病毒是從中國還是越南來的。不是因為台灣檢驗太弱，是因為要做比對，就必須要其他國家都有把基因序列傳上網。不幸的是，中國是非洲豬瘟最失控的國家之一，但卻通通蓋牌，中國的所有基因序列都不傳上網。若病毒來自中國，我們就沒辦法比對，只能想辦法用刪除法或其他方式，推論病毒來源。





張育萌砲轟，在這場「沒有煙硝的戰爭」，台灣幾乎腹背受敵，前線是病毒、邊境要防滲，而地方防線又被台中市長盧秀燕搞成到處放火，「台灣守了7年，最後被一個懶惰、卸責又自以為是的市府，拖進災難」。

