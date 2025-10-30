陳雪生稱「官兵寂寞久了變同性戀」 陳培瑜批歧視籲道歉

藍委陳雪生稱「高登島上面20幾個兵很寂寞，久了變同性戀都有可能」。(記者吳亮儀攝)

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳雪生今天在立法院內政委員會質詢時，除了希望觀光署行文國防部，開放馬祖高登島觀光議題，更語出驚人的表示，高登島上20多個官兵也相當寂寞，「高登島上面才20幾個兵，日子一久了，同性戀都有可能耶」。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，這就是赤裸裸的歧視，質問陳雪生要不要出來跟同志族群道歉；民進黨性別平等事務部也對此表達嚴厲譴責。

陳培瑜指出，陳雪生之前質詢說「機場查檢太仔細，共產黨也沒這樣搞⋯⋯」但國民黨一邊罵防檢不力讓台中成為破口，一邊又罵防檢太仔細，這是什麼邏輯？他今天在交通委員會質詢又講出不當言論，希望開放高登島的觀光，卻講出「島上的20多個官兵也相當寂寞，日子一久，同性戀都有可能啦⋯⋯」

陳培瑜表示，陳雪生今天質詢的言論就是赤裸裸的歧視，同婚通過已經6年了，更別說台北的同志遊行還結束不到一個禮拜，台北市長蔣萬安、國民黨青年團都有參與同志遊行的時候，陳雪生偏要跳出來站在性別平等價值的對立面，「就問這是不是藍營民代的水準？謙虛學習性別議題是學到哪邊去了？陳雪生要不要出來跟同志族群道歉？」

民進黨性別平等事務部表示，上週末台灣同志遊行才剛落幕，短短幾天後，恐同又歧視的言論竟然就出現在國會殿堂。這不僅是對多元性傾向的不尊重與污名化，更是對前線保家衛國的國軍弟兄姐妹的性騷擾，讓人不禁想問，法院認證的性騷犯陳雪生到底有沒有去上課？請國民黨正視黨內性平教育，停止放任歧視言論傷害同志族群！

