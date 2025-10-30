陳雪生要求開放高登島觀光 竟稱20幾個兵寂寞「可能變同性戀」

即時中心／廖予瑄報導

國民黨立委陳雪生今（30）日在立法院交通委員會上，呼籲開放馬祖高登島觀光，盼觀光署與國防部繼續協調，沒想到，他還語出驚人，表示高登島上面才20幾個官兵，「日子一久，（變成）同性戀都有可能啦」，讓備詢的觀光署長陳玉秀當場顯得相當尷尬。





立院交通委員會今日針對「旅宿業歇業缺工振興」進行報告並質詢。觀光署直指，為行銷觀光圈，已整合成北中南東4個觀光圈，並搭配離島3個觀光圈進行推廣。對此，陳雪生則指出，馬祖的旅宿業十分慘淡，觀光不如預期，且有缺工問題，「馬祖的高登島雖然是國防部權責單位，既然金門大膽、二膽島都開放觀光，觀光署能否發文給國防部研議？」

陳雪生續指，目前高登島上兵力僅有2、30人，「守這座島有什麼意義？」並強調，應開放讓登島觀光，「雖然現在可以以專案方式登島，我也去了許多次，但仍希望觀光署能與國防部協調。」陳玉秀也說，過去有2度行文國防部並拜訪軍方協調，但都未有成果，未來將會持續與國防部協調，並拜託交通部一起協助。

不料，陳雪生竟表示，島上的20多個官兵也相當寂寞，「日子一久，（變成）同性戀都有可能啦」。此話一出，陳玉秀表情顯得相當驚訝，氣氛有些尷尬。

