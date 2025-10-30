陳雪生質詢稱「官兵寂寞久了變同性戀」 綠委轟歧視、網嘲：活在清朝

陳培瑜（右）痛批陳雪生（左）的言論是赤裸裸的歧視。（資料畫面）

國民黨立委陳雪生今（30日）在質詢時，提出開放馬祖高登島觀光的建議，還表示高登島僅有20、30名官兵駐守，「非常寂寞，日子一久，同性戀都有可能啦」，不尊重性傾向的發言，讓網友痛批「以為活在清朝」、「低俗又沒水準」；民進黨立委陳培瑜也批評，這樣的言論就是赤裸裸的歧視：「就問這是不是藍營民代的水準？謙虛學習性別議題是學到哪邊去了？陳雪生要不要出來跟同志族群道歉？」

陳雪生在立法院交通委員會質詢觀光署長陳玉秀，提到開放馬祖高登島觀光時，提到駐守官兵「非常寂寞，日子一久，同性戀都有可能啦」，讓陳玉秀難以置信究竟聽了什麼，仰頭笑了出來，場面非常尷尬。

陳雪生（左）言論讓觀光署長一臉無奈苦笑。（翻攝自國會頻道YT）

針對陳雪生言論，綠委陳壇瑜砲轟是赤裸裸的歧視，指出同性婚姻在台灣已通過6年，且台北的同志遊行還結束不到一個禮拜，台北市長蔣萬安、國民黨青年團也都有參與同志遊行，「陳雪生偏要跳出來站在性別平等價值的對立面」，呼籲陳出面和同志族群道歉。

陳雪生的發言也在網路被炎上，網友狠酸「不說我還以為活在清朝」、「這種素質很中國人」，還有人出他過往性騷擾的黑歷史嘲笑。陳雪生2020年在立法院與綠委范雲發生衝突，他以肚子連頂3次范的背，被范告知此行為構成性騷，他回嗆：「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾。」范雲事後提告求償，陳敗訴須賠償8萬元。





