陳雪萍現場獻唱傳遞正能量 妙善觀音文化季溫馨圓滿落幕
【互傳媒／記者 崔德豪 ／高雄 報導】旗山妙善聖堂與妙善觀音慈善會於11月2日舉辦第十三屆「妙善觀音關懷鄉親文化季」，現場湧入眾多鄉親，氣氛熱絡溫馨。活動獲得立法委員許智傑、林岱樺服務團隊、議員林富寶、美濃農會、旗山區公所、旗山衛生所及高雄市警消單位等大力支持，成為旗山地區一年一度的重要公益盛事。
今年活動特別邀請北部實力派台語歌手陳雪萍親臨獻唱，以悠揚歌聲為鄉親送上祝福，為長年推動善行的活動畫下圓滿句點。陳雪萍自10歲展現音樂天賦，歷年屢獲佳績，曾在新北市勞工歌唱大賽榮獲「活力之星」冠軍，並推出個人單曲《叫阮安怎過》，深受樂迷喜愛。她表示，感恩觀世音菩薩大愛度眾，希望以歌聲傳遞正能量，祝福鄉親身心平安、諸事圓滿。
活動內容豐富多元，除由小啟田綜藝傳播團隊主持與歌舞義演外，並設有推拿整復、刮痧拔罐、腳底按摩、義剪服務及命理諮詢（八字、卜卦、姓名學等），讓民眾免費體驗身心舒壓。現場同時進行多項公益宣導，包括旗山分局防詐騙宣導、消防隊心肺復甦術與心腦梗塞宣導、廣福社區防暴宣導、旗山衛生所流感疫苗接種宣導等，寓教於樂，寓善於行。
活動現場並設有80份摸彩品贊助，鄉親們自早晨8點即熱情參與，期盼幸運中獎。整場活動氣氛歡樂，充滿溫情與笑聲，展現社區團結與善心共鳴。
旗山妙善聖堂理事長宋祥霖表示，聖堂與慈善會長年推廣觀世音菩薩「慈悲濟世」理念，致力以愛心感化人心、福澤社區。對於生活困難、未能符合政府補助資格的弱勢家庭，團隊亦親訪慰問，捐贈民生物資及慰問金，以解燃眉之急，傳遞社會關懷與人間溫情。（圖：記者崔德豪翻攝）
