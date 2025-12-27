陳零九掰了被「他」取代…粉絲不忍罵翻 唱片公司揭真相

〔記者陽昕翰／台北報導〕U:NUS的蔡承祐與化名「陳橘子」的陳零九為了影集 《如果我不曾見過太陽》獻唱片尾曲《飛蛾與蝴蝶》，近日釋出《飛蛾與蝴蝶》晝夜版，改由蔡承祐與師弟ZORN重新詮釋，讓許多陳零九的粉絲感到不滿。

陳零九因為閃兵風波暫停公開演藝工作，對於歌迷不滿片尾曲換人唱，負責發行原聲帶的滾石回應，該曲早在兩年前錄製，由於陳零九目前暫無演出規劃，因此才重製晝夜版上架，希望未來有現場演繹的機會。

廣告 廣告

陳零九因為閃兵事件暫停演藝工作。(資料照，記者陳逸寬攝)

《飛蛾與蝴蝶》晝夜版由蔡承祐溫潤內斂的聲線，搭配ZORN充滿爆發力的情感，展現出不同樣貌，ZORN表示：「這次合作看見不同面貌的自己。」首次大量參與戲劇OST，蔡承祐直言既興奮又緊張，他的另一首歌《覆蓋回憶》也獲得熱烈回響，開心表示：「只要能為生活添一點甜就值得。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

王ADEN為何這麼慘？公審學生遭抵制「跨年場全沒」 家長還原真相

過氣了？李敏鎬朴敘俊新劇慘敗 韓媒狠酸收視跳票

