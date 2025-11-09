陳零九潮牌突宣布停業！創業5年 營收曾破千萬

歌手陳零九經營多年的潮牌服飾品牌突宣布結束營運，同步推出最後全館出清活動。（圖／翻攝自陳零九臉書）





歌手陳零九日前被爆出閃兵爭議，演藝活動陸續停擺。近日又傳出他經營5年的潮牌「NineTheory」宣布正式結束營業，官網同步推出全館出清活動，庫存售完即止。該品牌曾創下年營業額破千萬元的亮眼成績，如今黯然收場，陳零九經紀人也證實這項消息。

「NineTheory」自成立以來，憑藉陳零九的人氣及團隊獨到的設計風格，迅速累積穩定客群，年營業額曾創下破千萬元。品牌團隊在社群貼文中感謝老闆陳零九5年來始終無條件的信任，使設計團隊得以自由發揮創意，融合陳零九個人喜好，催生每一季獨特單品。貼文中也預告「或許有朝一日，我們也會以不同的面貌或形式再次出現」，留下伏筆。

廣告 廣告

對於品牌收攤原因，陳零九經紀人指出，品牌每年皆有季度規劃，而今年則是決定暫時休息。「NineTheory」官網也上架最後一款商品，並同步推出全館出清活動，呼籲喜愛品牌的粉絲把握最後機會下單。

陳零九日前爆出閃兵爭議，加上緋聞女友啾啾曝光，形象大受影響。他上個月因閃兵事件出庭認罪，其所屬團體「五堅情」也宣布休團，經紀人也證實，團體發片計畫將無限期延後。

回顧陳零九的副業版圖，他曾涉足潮牌服飾、飲料店、公仔、越南料理餐廳、密室逃脫、德州撲克俱樂部，甚至手工水餃等多元事業，年營業額約達8位數。然而隨著演藝事業停擺及個人風波，這些副業多數已陸續停業或轉手他人，目前已無其他業務正在進行。



【更多東森娛樂報導】

●第二批藝人閃兵案開庭！「傳喚名單」一次看

●閃兵藝人「新北地院」集合！ 陳零九、威廉首出庭

●狠酸粿粿婚後才紅 玉米泉哥爆：嫁妝0元也敢喊委屈？

