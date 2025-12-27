陳零九真的全面退出演藝圈！新歌被他取代 滾石唱片回應了

記者鄭尹翔／台北報導

今年5月閃兵案再爆第二波，陳零九名列其中。（圖／翻攝自陳零九FB）

音樂人陳零九近年因捲入閃兵等負面新聞，已暫停所有公開演藝工作，淡出演藝圈動向備受關注。近日，他過往為影集《如果我不曾見過太陽》所演唱的片尾曲〈飛蛾與蝴蝶〉，再度引發討論，原因是官方釋出全新「晝夜版」，改由U:NUS成員蔡承祐與師弟ZORN重新詮釋，原唱陣容不再，讓部分陳零九粉絲感到不滿與惋惜。

〈飛蛾與蝴蝶〉官方釋出全新「晝夜版」，改由U:NUS成員蔡承祐與師弟ZORN重新詮釋。（圖／滾石唱片提供）

〈飛蛾與蝴蝶〉原先由蔡承祐與化名「陳橘子」的陳零九合唱，歌曲早在兩年前完成錄製，隨著影集播出累積不少人氣。然而因陳零九目前暫無任何演出與復出規劃，根據《自由時報》報導，發行原聲帶的滾石唱片也出面回應，表示基於實際狀況考量，才決定重製晝夜版並重新上架，希望作品仍能持續被聽見，未來若有機會，也不排除再度以現場形式呈現。

全新版本中，蔡承祐以溫潤內斂的聲線詮釋情感層次，搭配ZORN情緒張力十足的唱腔，讓〈飛蛾與蝴蝶〉展現截然不同的面貌。ZORN也坦言，這次合作讓他看見自己不同於以往的表現方式。首次大量參與戲劇OST的蔡承祐則表示心情既緊張又期待，近期他演唱的另一首作品〈覆蓋回憶〉同樣獲得不錯回響，讓他直呼只要歌曲能為大家生活帶來一點溫度，就感到十分值得。

