陳零九認罪閃兵 突宣布壞消息：後會有期

陳零九因為閃兵事件暫停演藝工作，沒想到他投資的潮牌服飾品牌也要收攤。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳零九因為閃兵事件暫停演藝工作，沒想到他投資的潮牌服飾品牌，突然宣布將收攤的壞消息，即將進行全館出清。

陳零九的潮牌今透過社群表示：「終於還是來到了最後一款，這次請容許我們稍微感性一下。」

團隊表示，感謝陳零九5年來始終無條件的信任，「讓我們在這段旅程中能盡情揮灑創意，結合老闆有趣的建議與喜好，讓靈感交織催發出每一年每一款的單品。」預告官網同步全館的出清活動，「後會有期再見。」

廣告 廣告

陳零九的潮牌服飾成立5年，曾創下年營業額千萬的業績，過去全盛時期他投資也不少，還有飲料店、越南料理餐廳、密室逃脫、德州撲克、手工水餃等多個副業，沒想到現在幾乎全都收攤。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

中國鐵路外交苦主好悽慘 「這國」學台灣採日本技術逃過一劫

月收1.6萬孝親費不夠花還情勒 75歲阿公遭斷金援悲劇了

黃國昌昔談年改「退休整天睡覺拿9成薪公平嗎？」她嘆：如今感到悲哀

