陳零九認閃兵後副業也沒了！曾創千萬業績潮牌確定收攤

陳零九潮牌副業宣告收攤。翻攝陳零九IG

陳零九今年5月捲入閃兵案，遭檢方偵辦後暫停所有演藝活動。他所投資經營的潮牌服飾今（7日）無預警傳出將停止營運、全館出清。陳零九的經紀人表示，服飾品牌其實每年都會進行季度的規劃，今年決定這個品牌要先休息，也證實陳零九目前已沒有經營任何副業。

陳零九的潮牌成立約莫5年，過去曾創下營業額千萬元佳績，且陳零九除了演藝身份，事業觸及多元，包括潮牌服飾、公仔、飲料店、越南料理餐廳、密室逃脫、德州撲克、手工水餃等，如今隨著他爆出閃兵負面新聞，副業業務明顯減少許多。

潮牌今貼出公告，表示「終於還是來到了最後一款，這次請容許我們稍微感性一下」，並對陳零九「五年來始終無條件的信任」致謝，表示「讓我們在這段旅程中能盡情揮灑創意，結合老闆有趣的建議與喜好，讓靈感交織催發出每一年每一款的單品」。品牌也透露「或許有朝一日會以不同的面貌或形式再次出現」，預告官網同步推出「全館出清活動，庫存售完為止」 ，公告最後寫下「後會有期，再見」，令陳零九的粉絲及消費者不捨。

陳零九涉閃兵案，日前到庭應訊。林煒凱攝



