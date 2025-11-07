陳零九閃兵副業也沒了！5年潮牌畫下句點 昔創年收千萬業績

陳零九潮牌副業收攤。（圖／翻攝IG／ninetheory_official）

歌手陳零九近來接連捲入爭議，從兵役問題導致演藝活動全面停擺，到感情風波影響形象，如今連經營多年的潮牌事業也劃下句點。其主理的服飾品牌於11月7日無預警宣布將結束營運，並同步推出最後一波清倉促銷，象徵5年的副業經營正式告終。

這個潮牌創立於5年前，曾因陳零九的高人氣與設計團隊的巧思，在市場上建立穩定客群，年營業額一度突破千萬元。品牌團隊在最後一次公開貼文中感性寫下，「終於還是來到了最後一款」、「也或許有朝一日，我們也會以不同的面貌或形式再次出現。」並感謝老闆陳零九長期以來的信任與支持，讓設計得以自由發揮，融合創意與個人風格，為品牌注入靈魂。

廣告 廣告

陳零九過去不僅在音樂領域活躍，也積極拓展副業版圖。他曾涉足公仔設計、飲品店、異國餐廳、密室逃脫等多元產業，甚至進軍德州撲克與手工水餃市場，展現出強烈的創業企圖心。然而，隨著演藝事業暫停與各方關注轉移，目前這些副業多數已停止營運。

針對此次品牌結束的決定，陳零九的經紀人回應指出，該服飾品牌原本即以季度計畫為主，今年則是選擇「先讓品牌休息」。他也透露，陳零九目前已全面退出所有副業經營，專注面對個人現階段的調整與沉澱。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏

買藝術品能抵稅？75歲婦人誤信詐團買假貨掏3千萬 丈夫氣到中風

王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火