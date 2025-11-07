陳零九閃兵影響副業喊卡！5年潮牌結束收攤 曾營業額破千萬成泡影

娛樂中心／綜合報導

歌手陳零九近期風波不斷，因涉及逃避兵役的閃兵事件，上月出庭認罪並全面停工，間接造成團體「五堅情」休團，加上誹聞女友啾啾曝光讓他人氣重創，擁有生意頭腦的他，陸續投資許多副業，年營業額約8位數。如今個人潮牌副業也無預警於今（7）日正式宣布收攤，今天上架最後一款商品，同步進行出清特賣。

陳零九不避嫌與誹聞女友啾啾共同拍攝形象照（圖／翻攝自IG @ninetheory_official）

陳零九近年除了音樂事業，也跨足多項副業，過去曾創立自有潮牌、餐飲與娛樂品牌，展現十足創業精神。然而他投資的服飾潮牌經營滿五年後宣布結束營運，該品牌社群發文：「也或許有朝一日，我們也會以不同的面貌或形式再次出現。」，讓粉絲不禁感嘆「時代的眼淚」。

陳零九金官方IG正式宣布結束營業（圖／翻攝自IG @ninetheory_official）

該潮牌由陳零九一手主導，曾創下年營業額破千萬的佳績，一度為藝人副業成功的代表。過去不僅積極參與品牌設計與拍攝宣傳照，更不避諱邀請緋聞女友啾啾入鏡拍攝形象照，打造街頭風形象。品牌官方聲明中表示：「終於還是來到了最後一款，請容許我們稍微感性一下。」

文末感謝老闆陳零九五年來的信任，讓團隊能盡情揮灑創意，「每一款單品都是靈感與熱情的結晶。」同時也留下伏筆，預告未來或將以不同形式再度回歸。過去陳零九的事業版圖，曾同時經營潮牌、飲料店、越南料理餐廳、公仔、密室逃脫與撲克俱樂部等多項副業。不過隨著疫情、經濟環境與工作重心調整，近年陸續收攤，如今潮牌也宣告畫下句點。

