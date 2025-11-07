陳零九風波不斷！5年品牌「NineTheory」宣布收攤掀粉絲不捨

歌手陳零九近來風波不斷，先是因涉及逃避兵役風波，宣布全面停工，日前又被無辜捲入YouTuber 家寧與Andy的感情糾紛。近日再傳出壞消息，他投資的潮牌服飾品牌「NineTheory」今（7日）突然宣布結束營運，並同步展開全館出清，庫存售完為止，引發大批粉絲不捨留言。

品牌官方今於社群平台發布長文，以「NineTheory LastDrop」為題，感性宣布品牌即將收攤，並寫下：「終於還是來到了最後一款，這次請容許我們稍微感性一下」，文中回顧了品牌五年來的點滴，提到：「謝謝老闆五年來始終無條件的信任，讓我們在這段旅程中能盡情揮灑創意，結合老闆有趣的建議與喜好，讓靈感交織催發出每一年每一款的單品。這五年來我們也收穫很多，與許多厲害的品牌聯名，與知名厲害的藝人網紅合作，還有動漫授權聯名等等」，也特別感謝多年來支持該品牌的粉絲們。

廣告 廣告

品牌同時宣布，今晚8點將上架最後一款單品「傷心小狗」，靈感來自陳零九去年社群發布的歌曲〈被感情詐騙的狗〉，象徵品牌的最終章，「今天晚上8點上架傷心小狗這最後的單品，是從老闆去年Reels那首『被感情詐騙的狗』，得到靈感創作的單品，沒想到放在最終款也是如此貼切」 。

消息一出，網友紛紛湧入留言區表達不捨：「感謝讓我衣櫥櫃添了很多……也是份美好回憶，日常仍有在穿，期待再相會～」、「謝謝五年的陪伴，後會有期」、「辛苦了 期待再相見」、「後會有期！謝謝你們五年來為我的衣櫃添上色彩」、「衣櫃永遠留著一個空間等你們回來」。

更多中時新聞網報導

眼睛紅紅別再撐 拖久恐損視力

MLB》G6先發G7關門 山本3勝奪世界大賽MVP

柯煒林燦笑登台：我比癌前健康