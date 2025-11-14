陳零九「閃兵」態度不佳將重罸 惱羞怒槓媒體：比我爛好幾倍

陳零九14日晚間針對自己閃兵一事在社群發出長文。資料照

「藝人閃兵案」風暴持續延燒！《鏡報》今（14日）掌握獨家消息，第二波閃兵名單的9位閃兵藝人中，因威廉與陳零九因被拘提後態度不佳、對案情交代不夠坦白，恐將遭求刑一年以上，刑度最重。陳零九今晚在社群發出長文，親上火線除了駁斥外界指他「關機不接電話」並非事實，也在惱怒中證實《鏡報》的報導，他遭求刑1年以上的消息。

陳零九稍早發文為近日多項傳聞逐一澄清，強調自己全程配合調查，並非外界所指的「逃跑」或「態度不佳」。陳零九表示，媒體稱他「關機、不接警方電話」完全不符事實，他當時只是開啟手機勿擾模式，導致第一通電話轉語音信箱，但警方持搜索票到家中不見他人後再行致電，他隨即立刻回撥並聯繫警方。

威廉（左）與陳零九傳將遭求刑1年以上。翻攝liaowilliam、diegodtk09 IG

他強調，自己原本就在朋友家，並非事件發生後刻意躲藏，「在這種情況下，我怎麼可能逃跑」？此外，對於有媒體稱他在偵訊中「細節模糊、犯後態度不佳」，陳零九則稱自己「整個過程中完全配合，並把所有知道的內容都交代的清楚明白」。

反省閃兵無知之舉

至於他因「態度不好」而遭求刑一年以上，他又說：「補充書寫的是我『常備役役期一年以上』，不是因為態度問題。」強調相關量刑規範都公開明確，並沒有他被特別針對的情況。

陳零九表示此刻正深刻反省過往的無知之舉，也向工作夥伴與支持者感到愧疚。對於出庭當天未接受媒體訪問，他語氣激動表示：「因為我就是不想給你們流量。」講到最後甚至怒轟媒體「比我還爛好幾倍！真的很可悲」，語氣強烈，引發熱議。

陳零九發文全文。翻攝Instagram @diegodtk09



