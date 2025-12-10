陳雷獅城開唱，海外首度「三代同堂」同框 粉絲驚「像大哥帶弟弟」全場嗨翻

陳雷三代同堂唱歌/

台語歌王陳雷睽違18年重返新加坡開唱吸滿座歌迷朝聖再掀「雷神」旋風，出道37年、曾在新加坡創下連辦五天共12場演唱會的他為報答當地歌迷長久以來的支持，當年他以一首紅遍大街小巷的經典〈歡喜就好〉成功打進東南亞市場，所到之處皆萬人空巷，甚至還憑藉著高人氣，在新加坡締造一連串驚人紀錄！這回特別為了全新巡演《陳雷歡喜就好2025演唱會》親自擔任創意總監，力邀國內首屈一指的「孔鏘大樂隊」及「董成瑩舞群」強勢助陣，誓言打造最華麗、最有誠意的陳雷舞台秀獻給歌迷！

廣告 廣告

陳雷更在演唱會上更準備了一段感性驚喜，特別一口氣把兒子、孫子全請上台擔任彩蛋嘉賓跟歌迷熱絡互動，外貌體態維持凍齡的他還被歌迷稱讚說「像是大哥帶著弟弟出場！」他笑說：「都來到新加坡見老朋友了，當然要讓大家看看我兒子孫子的真面目！」而這也是陳雷祖孫「三代同堂」的畫面首次在海外舞台上呈現，可說別具意義，更為這場久違的獅城重逢演出掀起最溫暖、最難忘的高潮。

演唱會上陳雷火力全開的他把畢生絕學全使出，不僅化身唱跳歌手熱歌勁舞，更在舞台上大展招牌「一字馬」、「翻跟斗」特技，身手矯健的模樣證明自己「63歲仍是一條活龍」寶刀未老，讓全場嗨翻尖叫連連！他自曝「一字馬」及「翻跟斗」等看似困難的特技均「無師自通」，「因為小時候頑皮愛玩，久而久之就學會了！」儘管這些動作已烙印在自己日常當中，但隨著年紀增長還是得勤加練習，為了此次演出，63歲的陳雷還特別跑健身房運動操體能，更透露自己維持軟Q身段的秘訣，「就是要天天拉筋做暖身啦！都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨！」

此外，

而相隔近20年再重返新加坡演出，陳雷再度感受到當地歌迷的熱情，他笑說演出當晚彷彿時光倒轉，「最難忘的就是，我唱完後有送歌迷扇子，結果大家一擁而上衝人山人海，那畫面我到現在都忘不了！」 更有粉絲精心製作多層蛋糕，上頭還特別做了他的立體人像，連帽子細節都栩栩如生，甚至還應援後台食物，讓陳雷感性表示，「自己在演藝圈奮鬥三十多年，最幸運的就是擁有一群始終如一的好歌迷，老實講，走到這個階段，難免會擔心歌迷會漸漸忘記我、放棄我，但新加坡的粉絲依然不離不棄。真的非常感謝大家，我會繼續努力，把最好的歌聲獻給所有支持我的人。」

事實上，有「台灣台語天王巨星」稱號的陳雷在新加坡的地位跟人氣可說堪比好萊塢巨星，其中包括在 1998 年代末打破「新加坡電視台」規則，成為首位受邀登台演唱的閩南語歌手，隨即更在1996–1997 年間於新加坡牛車水「人民劇場」舉辦演唱會，創下五天12場秒殺爆滿記錄，展現驚人票房號召力；隨後在聖淘沙舉辦的「音樂噴泉」歌友會更吸引 將近上萬名歌迷到場支持，不僅創下參加人數最多紀錄，氣勢宛如大型戶外嘉年華！