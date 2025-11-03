陳駿季再開砲 中市府：感謝指導力拚清零

▲農業部長陳駿季今點名台中市長盧秀燕兩次，要求徹查清消自走砲事件。（圖／農業部提供，2025.11.03）

[NOWnews今日新聞] 台中市政府在非洲豬瘟事件表現荒腔走板，昨天甚至無預警跑到案例場清消，導致防疫步調被打亂，農業部長陳駿季今天2度點名台中市長盧秀燕，強調她是地方應變中心指揮官，清消自走砲事件不該以「誤會」、「誤聽」輕輕帶過，中央會要求地方提出完整的調查報告。台中市政府則回應，對於動保處人員擅闖案場將毋枉毋縱；有關中央疫調小組的調查結論記者會，台中市政府感謝指導，將持續精進力拚清零。

陳駿季今（3）日在中央災害應變中心記者會，針對昨天的清消自走砲事件，市府指「基層人員自作主張」的說法，表示每個縣市都有應變中心，台中市指揮官是市長盧秀燕，對此事的回應不能只是「轉述」、「對外說明」，應該徹底調查。

陳駿季稍後回答媒體提問時，再次強調盧秀燕是指揮官，台中應變中心詳細調查，中央會要求地方提出完整的調查報告「不是一兩句話說誤會、或誤聽就可以」。

政務委員陳時中也說，中央對於防疫相關指令與配套都寫得很清楚，有些縣市政府做得很好，因此看起來不是全國、全面的問題，「這是一個執行面的問題，相關人員的訓練與督導要加強」。

中市府回應表示，感謝中央這段時間並肩防疫進行危機處理，有關今天的調查結論記者會，台市府感謝指導，將針對疫調報告持續精進，目前最大目標是「將疫情鎖在案場、病毒不外流」，確保台灣養豬產業的安全，早日達成清零解封的目標。針對動保處人員誤解指令、逕自進入案例場清消一事，將採取最嚴格標準全面徹查，不允許任何違規情形發生。

