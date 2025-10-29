陳駿季提「防疫是在跟時間賽跑」 中市府針對5大問題回應了

台中市梧棲區一處養豬場日前確診非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今（29）日下午召開記者會表示，中央已籌組疫調團隊，將協助台中市政府針對獸醫人數、廚餘來源及去向等問題釐清盲點。對此，台中市政府晚間針對其中5大問題做出回應。

中央與地方非洲豬瘟前進應變所記者會 。（圖／台中市政府）

陳駿季提到，中央疫調團隊已經今日下午正式啟動，成員由農業部防檢署、獸醫所、畜試所、農科院、大專院校老師等10人組成，調查內容包含案例場死亡豬隻三聯單數量不一致、獸醫師人數與說法反覆，以及台中梧棲清潔隊廚餘流向等問題。

陳駿季說明，目前已啟動第二輪疫調，各界除了非常關注外，對於第一輪疫調結果，他們在上午召開專家會議，發現第一輪疫調仍有關鍵問題要釐清，尤其可能遺漏的地方若是不盡早確認，恐會造成病毒潛伏和擴散，所以現在是在和時間賽跑。

對此，台中市政府針對今日中央災變中心記者會，與台中相關議題，做出相關回應和說明。

首先，「專家認為防疫是在跟時間賽跑，中央成立團隊規格？」

農業部長陳駿季表示，台中應變所杜指揮官成立疫調行前說明會，團隊大概10人上下，針對疫調需釐清現在沒有完整說明，人員調查的部分，包含獸醫師人數、說明上有點反覆，要釐清。而廚餘從哪邊來的，疫調說是從梧棲清潔隊，要釐清其來源、有無其他去處，有的話要匡列。團隊主要協助地方政府釐清過去無法釐清的部分，屬於行政調查，有請內政部派警察。

台中市政府說明，農業局表示，雖然中央研判非洲豬瘟疫情目前無擴散跡象，但市府團隊不會掉以輕心，將持續與中央合作，依照防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊及中央各項防疫消毒指引，完成各項防疫工作，感謝中央的指導與關心。

其次，「上傳的報告率，全國縣市蒸煮的資料有50家是60%-90%，27家是低於60%」。

陳駿季表示，案例場是最重要的。環境部表示，全國435廚餘養豬場，已要求每日必須申報率，也要求地方環保局現場稽查。

台中市政府說明，環保局表示，廚餘養豬場三輪稽查，台中市已依環境部環境管理署計畫每週查核一次外，以更嚴格的方式每日稽查，盤點台中37處養豬場已於10月24日完成全數現場查核，除案發畜牧場外的36處養豬場，並於10月27、28、29日完成視訊稽查，視訊確認其飼料使用種類與蒸煮設備運作情形，且實施錄影建檔管制，並將稽查結果100%登錄於環境部系統。

農業部長陳駿季。（圖／中天新聞）

第三，「部長說以清零為目標，但台中市政府除於堆放處還是有三處，沙鹿、文山還有后里，沙鹿是野豬出沒處，野豬吃到廚餘，會不會導致野豬也進入非洲豬瘟傳播鏈？」

陳駿季表示，野生豬隻的部分會請林保署作了解，必要會請台中市政府將覆土加厚。

台中市政府說明，環保局表示，目前文山、沙鹿及后里衛生掩埋場已配合於每日收受作業完畢後加厚覆土至少30公分以上搭配消毒，減少野生動物覓食機會，並全程依中央指引執行掩埋作業。

第四，昨天在應變所，化製廠三聯單甲聯與丙聯數字不一致，有沒有可能染疫豬隻流入私宰市場，進一步造成食安問題早上中市府說已移送檢調，但理應三聯單數字要一樣，數字是怎麼樣的落差？

陳駿季表示，送到化製廠三聯單理論上數字要一樣，中央要主動做詳細的查訪，因為可能有不同的行為，雖檢調在調查，但中央不能因為檢調在調查而無作為，中央做疫調的工作不是在於數字落差，而是針對數字差額落差的原因，是疫調中心要釐清的，有沒有可能其他的豬隻被移出其他縣市或關聯場，會再做進一步調查。

台中市政府說明，農業局表示，市府藉由訪查案主及關係人、調閱三聯單與化製系統勾稽比對，逐一釐清疫情發生時序與真實狀況，並已將相關事證函送檢調查察，若有相關人士涉及隱匿疫情或防礙疫調，檢調將依法偵辦。

非洲豬瘟中央災害應變中心29日下午召開記者會說明目前狀況。（圖／中天新聞）

第五，外面傳說中央組成團隊協助台中市政府，是因為台中市政府做第一輪疫調已經信用破產？

陳駿季表示，台中市政府做第一輪疫調非常辛苦，做第一輪疫調可能有一些不明因素，在說明和報告中有需釐清的部分，中央成立團隊最主要是因釐清速度太慢，希望能更快去釐清相關問題，不代表中市府信用破產，與信用破產無關。

台中市政府說明，農業局表示，市府於獲報豬隻異常死亡時，即透過電訪與指派獸醫師到場等方式調查釐清，後續採樣送檢呈現陽性，也立即連夜啟動預防性撲殺與移動管制，均依照防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊及中央各項防疫消毒指引執行。

