陳駿季立院經委會備詢 (圖)

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前表示，有意和中國國家主席習近平會面。昨（7）日根據《自由時報》報導，「鄭習會」可能會在年底登場，並透露北京方面已經開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。然而，相關消息則遭國民黨駁斥報導不實。對此，作家吳祥輝就酸，「鄭習會」登場對台灣會是一件好事，因為這會更加速川普具體推進《台灣保證法案》。 根據《自由時報》7日引述知情人士透露，國共雙方以就「鄭習會」達成共識，並可能會在農曆年前後登場。傳出北京當局已開出三項條件，條件一，堅決反對總統賴清德打算「倚美謀獨」的玩火行為，點名軍購案不能通過；條件二，阻止是限制中國人民往來、歧視中配的「國安法制」立法進程；條件三，國民黨重申以中國統一作為目標的發展，應提出具體行動與排除對此這目標不友善、有害的改革。 然而對於相關報導，國民黨晚間7日發聲明駁斥，稱相關報導純屬虛構捏造，並指兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。《自由時報》將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。 國民黨強調，國民黨始終以追求有尊嚴的兩

新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 1