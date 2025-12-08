陳駿季立院經委會備詢 (圖)
立法院經濟委員會8日審查「農民退休儲金條例」部分修正草案，農業部長陳駿季列席並備詢。
中央社記者郭日曉攝 114年12月8日
其他人也在看
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 199
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 67
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 41
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 107
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 69
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 59
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 1 天前 ・ 60
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 20 小時前 ・ 1
傳「鄭習會」 作家酸「好事一樁」：讓川普推動「這法案」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前表示，有意和中國國家主席習近平會面。昨（7）日根據《自由時報》報導，「鄭習會」可能會在年底登場，並透露北京方面已經開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。然而，相關消息則遭國民黨駁斥報導不實。對此，作家吳祥輝就酸，「鄭習會」登場對台灣會是一件好事，因為這會更加速川普具體推進《台灣保證法案》。 根據《自由時報》7日引述知情人士透露，國共雙方以就「鄭習會」達成共識，並可能會在農曆年前後登場。傳出北京當局已開出三項條件，條件一，堅決反對總統賴清德打算「倚美謀獨」的玩火行為，點名軍購案不能通過；條件二，阻止是限制中國人民往來、歧視中配的「國安法制」立法進程；條件三，國民黨重申以中國統一作為目標的發展，應提出具體行動與排除對此這目標不友善、有害的改革。 然而對於相關報導，國民黨晚間7日發聲明駁斥，稱相關報導純屬虛構捏造，並指兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。《自由時報》將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。 國民黨強調，國民黨始終以追求有尊嚴的兩新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 1
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 1 天前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 23 小時前 ・ 3
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 1
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 1 天前 ・ 18
在台港人悼念宏福苑大火 批港府濫捕侵害人權
香港大埔宏福苑發生大火造成嚴重死傷，在台灣的香港人和民間團體今（7）日出面，批評香港政府，沒有立即調查工程監管等問題，反而濫用《國安法》拘捕追求真相的民眾，嚴重侵害人權，而如期舉辦法立法會選舉，也被質疑是企圖藉由「假選舉」為政權粉飾太平。公視新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3
讓臺灣成為大谷翔平？戰爭與臺灣永續發展的距離
近日，賴清德總統很忙碌，不僅投書《華盛頓郵報》宣示增加1.25兆新臺幣國防預算，分八年採購美國軍備，並承諾打造臺灣之盾，接著召開國安高層會議，會後以開記者會向全民報告，隔日，行政院會通過特別條例，送至立法院審議，總統一切舉措，緊扣「北京以武力改變現狀的意圖愈來愈明顯」為由，但記者會一席稱中國（大陸）「以2027年完成武統臺灣為目標」引發全民譁然，但賴總統隨後表示，這是媒體與民代錯誤解讀，實際卻修正用語，以「2027年完成武統臺灣『的準備』為目標」，試圖強化國防預算與軍購的合理性。奔騰思潮 ・ 8 小時前 ・ 7
王義川爆民進黨2026桃園市長提名最新進度！何志偉：一步一腳印
2026年桃園市長選戰，各界關注民進黨會派誰挑戰現任市長張善政，民進黨立委王義川表示，相關人選應該會在1、2月才會定案，選對會也還在努力當中。對此，總統府副秘書長何志偉今天表示，自己並不清楚相關時程，現在就是一步一腳印，做好手上的工作。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
｢愛國者治港｣未能取得支持 香港立法會選舉投票率31.9%歷屆第2低
[Newtalk新聞] 香港第八屆立法會選舉落幕，這是香港實行「愛國者治港」後第二次改選，選民於香港發生數十年來最嚴重火災大埔宏福苑大火後投票。香港選舉事務處今（8）天凌晨公布數據顯示，本次投票率為31.9%，創歷來第2低紀錄。投票率雖然略高於2021年，卻凸顯出改革後的選舉制度未能取得強有力支持。 綜合美聯社、法新社等外媒報導，根據香港選舉事務處今天凌晨在官網公布資料，全港約410萬名登記選民中有約130萬人投票，選出新的立法會議員。這次投票率為香港歷屆立法會選舉中第2低，僅略高於2021年時的30.2%。約1/3登記選民投票選出90席立法會議員。 香港新選制排除在這個中國領土上曾經活躍的反對勢力參與，自從中共當局加強打壓、壓制異見以來，410多萬合格選民中，特別是支持民主人士，有許多人自此遠離政治。如今參選人須通過審查，確保他們是忠於中共政府的「愛國者」。香港政府聲稱，為了在2019年大規模反政府示威後恢復穩定，這些改革有其必要。 香港新界大埔區集合住宅區「宏福苑」上嘔26日發生嚴重火災，造成大量死傷，死亡人數已知多達159人，罹難者年齡最小1歲、最高齡97歲，這起香港80年來最嚴新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
川普2.0戰略報告 賴清德感謝：優先遏制台海衝突、強調第一島鏈安全
美國昨公布川普總統第二任期的首份《國家安全戰略》，台灣在這份白皮書中被提到多達8次，內容詳述台灣半導體產業的地位、戰略位置的重要性。賴清德總統今日透過X社群平台回應說，非常感謝美國的國家安全戰略將遏制台海衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
美國「國家安全戰略」8度提台灣！外交部：感謝明確指出台灣重要性
美國白宮於美東時間2025年12月4日公布川普政府的「國家安全戰略」，內容8度提到台灣，更強調美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務。對此，外交部今（6）日發布新聞稿，外交部長林佳龍表示，高度歡迎與感謝美國國家安全戰略報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全，以及重申對於片面改變台海現狀行徑的關切等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2