陳駿季視察桃機非洲豬瘟邊檢 稱8成陽性豬肉製品來自中國

行政院長卓榮泰向桃機入境手檢人員問道，「怎麼發現它裡面有可疑的？」

桃機入境手檢人員說明，「X光螢幕看它的形狀，它上下有兩個環，是火腿。」

實際了解如何查到入境旅客的手提行李有可疑物品，行政院長卓榮泰和農業部長陳駿季等中央部會首長、桃園市副市長蘇俊賓一起，在桃園機場第一航廈防檢署、入境手提行李檢查區視察。

行政院長卓榮泰提及，「所有違規的物品，大家要共同來守護。一個人的疏忽、一個事件的疏忽，我們都要花這麼長的時間，而且社會耗費這麼大的成本。」

卓榮泰強調，一定要將病毒阻絕於境外。農業部長陳駿季也提出今年1到10月在桃機，包括民眾丟棄和查到的2萬2792件，10%檢測有非洲豬瘟陽性病毒。

農業部長陳駿季指出，「這個10%裡面，大概有80%是從中國來的，所以我們從這樣的後面的數據分析，所以也會加強，雖然說我們有39個高風險國家，我們都高風險去管制，但是針對過往被攔阻到的這些國家機會比較大的（中國、越南）我們會更為加強。」

防檢署桃園分署簡報邊境防疫精進作為，手檢開箱比率提升到至少20%，11月15日起，跨境網購貨物必須雙證件申請，而目前桃機有6成入境人士從非洲豬瘟高風險國家進來，一、二航廈共4個手檢區，未來三航廈是否再增設，視之後再決定。

