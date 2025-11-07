陳駿季讚開紅盤 毛豬恢復拍賣 交易價平穩

宜蘭肉品市場7日恢復拍賣後第一天拍出560頭。（宜蘭肉品市場提供）

記者陳建興、鄭錦晴、張正量、徐義雄、陳華興∕連線報導

全台活豬禁運、禁宰十五天後，七日終於解除，台東地區養豬戶一早開始運豬到肉品市場拍賣，由於多養了十多天，毛豬重量從大約從一百公斤增加到一百二十公斤左右；宜蘭肉品市場一天拍賣總數約五百六十頭，全台七處肉品市場毛豬交易價格約每公斤九十六元至一百零六元，價格尚屬平穩。

昨有少部分黃昏市場買得到溫體豬肉，今（八）日所有市場都可供應，讓豬肉恢復正常交易。台東豬肉工會理事長彭郁淳也表示，中午拍賣過後，傍晚左右餐廳和消費就能在市場買到溫體豬肉。

陳駿季上午在立法院表示，本島有二十個批發市場，開始陸續啟動拍賣，現在大約在每公斤九十六元到一百一十元，相當於開紅盤，十五天沒有豬肉吃，才有這樣的承銷交易。

農業部先前也與肉品市場、養豬相關協會討論，禁運、禁宰解除後，每週都會召開調配會議，明年三月卅一日前議定每天豬隻上市頭數（最多不超過三萬頭），若預供量大於上市頭數，抽籤決定出豬登記資格，若連續兩天未獲資格，次日優先安排。

另為穩定豬價，確保豬農合理收益，農業部也會在豬價跌到某個程度時，會啟動冷凍分流，直接由冷凍廠屠宰凍存。

為減輕農民負擔，台中市在中央每頭豬補助三百元之外，再加碼補助一百元共四百元補助；宜蘭縣同步推出兩項補助措施：一是針對載運活豬及屠體的運輸車輛，每台補助新台幣五萬五千元；二是在肉品市場拍賣的前十五天，免收承銷人及養豬戶的拍賣管理費。

台東縣府農業處指出，雖然豬隻禁宰令開放，但台東自主防疫仍延期到二十六日，以前有台糖和卜峰公司等運銷台東，現在禁止外縣市的豬進入肉品市場拍賣和屠宰，避免交叉感染以保護台東豬農及消費者的健康。