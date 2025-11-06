陳駿季重罰新北某豬農偷用廚餘：禁止豬隻上市、不補貼

非洲豬瘟中央災害應變中心今（6）日召開第49次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署舉行記者會，農業部長陳駿季針對新北市10月底查獲豬農偷用未蒸煮廚餘養豬，已禁止該場豬隻移動及上市。

陳駿季6日主持記者會。（圖／中天新聞）

根據新北市農業局的調查，10月30日稽查小組在泰山區一處養豬場發現，場內及業者車輛上存放有廚餘桶槽，且廚餘蒸煮槽及飼料槽內明顯殘留廚餘，顯然違反全國禁止廚餘養豬的防疫規範。稽查人員當場要求業者將廚餘送至樹林焚化爐銷毀，並以封鎖線封住廚餘槽，防止再次使用。

陳駿季6日主持記者會。（圖／中天新聞）

農業部長陳駿季6日表示，該養豬場的行為不僅違反規定，更可能危及全國防疫工作，已下令禁止該場豬隻移動及上市，也不給予禁運、禁宰期間補貼，並建議新北市政府採取最嚴厲的懲處措施，包括吊銷執照。

陳駿季6日主持記者會。（圖／中天新聞）

陳駿季在記者會上嚴厲譴責該養豬場，強調此舉未顧及全國養豬產業及防疫工作，純粹為謀取個人利益，實屬不可原諒。他表示，違規者將面臨最重撤照處分，並呼籲其他廚餘養豬場引以為戒，否則將對整體防疫造成重大漏洞。

此外，陳駿季特別感謝新北市政府與動保人員的努力，指出他們甚至在深夜蹲點查緝，展現高度的防疫決心。他也提醒，禁用廚餘養豬期間，若有業者違規使用廚餘，將立即對其豬隻實施移動管制，並取消相關補助。

