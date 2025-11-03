陳駿季點名盧秀燕徹查擅闖案場清消 中市府：感謝指導力拚清零

台中市梧棲一處養豬場日前出現非洲豬瘟，中央災害應變中心今（3）日下午公布疫調結果。期間農業部長陳駿季在記者會上，針對台中市動保處人員擅自闖進案場清消一事，兩度點名台中市長盧秀燕要徹查。對此，台中市政府回應會毋枉毋縱，市府也感謝指導，將持續精進力拚清零。

農業部長陳駿季。（圖／中天新聞）

陳駿季今日在記者會上，被問及昨日批評台中市政府「自走砲」擅自清消一事，陳駿季表示，台中市政府在昨日晚間6點前回報，稱一名人員「自作主張」進場，依照防疫體系運作，中央設有應變中心，各縣市也成立相應對指揮體系，以台中市為例，指揮官就是市長盧秀燕，市府應徹底釐清狀況，而非僅以轉述或簡單對話帶過，同時也要求台中市政府針對這件事進行全面調查。

非洲豬瘟案場髒亂超乎預期台中市府與十軍團連夜清理。（圖／台中市政府提供）

陳駿季強調，這種情況並非僅是簡單的轉述或說明，中央這邊已明確要求台中市府針對此事進行調查，並要求提交一份完整的調查報告，而非簡單的誤會解釋。陳駿季重申，調查必須是詳細的，不能簡單以「誤會」或「誤聽」來解釋。

對此，台中市政府晚間發出聲明回應，感謝中央這段時間並肩防疫進行危機處理，有關今天的調查結論記者會，台市府感謝指導，將針對疫調報告持續精進。

台中市長盧秀燕。（資料照／中天新聞）

台中市府表示，目前最大目標是「將疫情鎖在案場、病毒不外流」，確保台灣養豬產業的安全，早日達成清零解封的目標。針對動保處人員誤解指令、逕自進入案例場清消一事，將採取最嚴格標準全面徹查，不允許任何違規情形發生。

