陳駿季：廚餘養豬政策下週更明確

（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部長陳駿季今天說，農業部過往政策是「原則禁止（廚餘養豬）」，符合特定條件才可經地方政府發再利用許可准養，這次聽到許多業者聲音，大概下週會有更明確廚餘養豬政策。

台中市梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘；因應疫情，目前禁廚餘養豬。

陳駿季在台中出席農業部農業試驗所130週年慶開放日活動，接受媒體聯訪表示，目前全國疫情狀態都蠻乾淨，特別是案例場經再次清潔消毒，已檢測不到核酸陽性。

他說，持續精進所有防疫作為，未來待事件告一段落後會召集所有縣市政府，充分檢討未來須更精進的防疫作為，強化過去較不受地方政府重視的地方。

至於是否視察台中防疫狀況，陳駿季表示，防疫人員每天開視訊或電話工作會議，中央應變中心也充分了解，不只台中，必要時會重新檢視各縣市防疫情況。（編輯：李明宗）1141122