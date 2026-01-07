陳駿季：延遲上市39萬頭豬 最快2月底消化完成

（中央社記者王承中台北7日電）台中養豬場去年發生非洲豬瘟疫情，全台活體豬實施15天禁宰、禁運。農業部長陳駿季今天表示，目前延遲上市的39萬頭豬已經消化了3成，原本預估3月底才能完全消化，現在評估2月底到3月初就能完成。

去年11月台中養豬場發生非洲豬瘟疫情，全台活體豬禁宰、禁運。農業部估計，在15天禁運、禁宰期間，豬場增加約35萬至39萬頭豬，預估延後出豬的數量到今年3月底才會消化完。

立法院經濟委員會今天審查「農業科技園區設置管理條例增訂第15條之1條文草案」、「植物品種及種苗法第53條之1條文修正草案」及「農產品市場交易法部分條文修正草案」等案，邀請陳駿季列席備詢。

陳駿季在會前受訪表示，豬肉塞車的情況，目前延遲上市的39萬頭豬已經消化了3成，原本預估3月底才能完全消化，現在評估2月底到3月初就能完成。

陳駿季指出，前一週的豬價約每公斤新台幣90元至91元，本週則是每公斤87元；然而因為季節性的消費習慣，歷年1月都是豬價較低迷的時候，相信每公斤87元還是在合理範圍，豬農也能夠接受。

陳駿季表示，今年起能夠有條件使用廚餘的養豬場有249場，到目前為止，還沒有違規使用廚餘的情形。（編輯：張良知）1150107