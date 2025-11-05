陳駿季：恢復廚餘養豬 應有3要件

國內首例非洲豬瘟疫情，疫調病毒來源指向未落實廚餘蒸煮，台中市衛生局昨擴大稽查梧棲案例場五公里內十七間東南亞餐飲店，並第三度採檢案例場。因應豬肉禁運禁宰，市長盧秀燕指示全面清消市場豬肉攤、屠宰場與運輸車，若發現豬隻異常死亡，要求養畜戶主動通報、現勘採檢。

至於廚餘養豬何時解禁？農業部長陳駿季直言，因廚餘未落實蒸煮是這次疫情發生的最可能原因，要恢復廚餘養豬就必須滿足三要件，即查核要落實、監控要即時、法令要完備，目前仍維持禁止廚餘養豬，是否會持續提供廚餘養豬戶飼料差額補貼，仍待與環境部後續討論。

疫調發現，梧棲案例場陳姓豬農父子不只收梧棲清潔隊廚餘，疑似還收家戶與移工廚餘，來源雜亂。由於梧棲案場鄰近台中港關聯工業區及梧棲漁港，移工人數不少，台中市衛生局擴大稽查周邊東南亞餐飲店，首波稽查完成九家未發現違規。

而這次非洲豬瘟疫情爆發後，台中市陸續傳出特約獸醫、疫調落差、清消出包等爭議，飽受外界質疑，農業局指出，將針對制度與現場執行雙軸強化。

農業局說，將造冊列管特約獸醫師並定期稽查，養畜戶若發現疫情或異常死亡，應主動通報動保處，並配合化製系統警示，第一時間派員現勘採檢。動保處獸醫到場時，將同步邀請特約獸醫師參與。

至於中央「禁廚餘養豬」政策仍維持不變，環保局指出，全市每日約三百公噸廚餘，已全面改送三座焚化廠焚化，並加強監督卅七家具廚餘再利用檢核資格的養豬場，以「人盯場、人盯梢」每日視訊稽查。

環境部表示，針對後續廚餘的管理， 將提高申報率偏低養豬場的稽查頻率，並督促其落實每日申報作業，另也正研議全面加裝溫度探針及監視器，取代現行的人工上傳照片或影片方式，提升管理效率與準確性。

台中市廢棄物清除處理公會理事、廚餘清運業者劉連卿說，台中廚餘量大，收運廚餘逾半載到彰化養豬。廚餘清運業者盼政府能顧及業者生計，妥善處理廚餘去化問題，避免引發垃圾大戰，未來若持續廚餘養豬禁令，建議加強監控，並要求養豬戶要留有購買燃料收據以資證明。

