陳駿季：支持適度調整老農津貼額度 (圖)

迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 149
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 386
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 55
綠營關說大法官被抓包？民眾黨團親赴北檢遞告發狀！
台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立法委員劉書彬今（23）日召開記者會，痛批總統賴清德是讓台灣法治崩壞、踐踏民主的幕後黑手。黃國昌指出，憲法法庭透過非法組織，由5位大法官作出判決，其中蔡彩貞大法官在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人仍執意作出判決。記者會結束後，黃國昌親自到北檢遞交告發狀，告發府院關說司法。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 89
政院提名游盈隆掌中選會 他酸打臉曹興誠
[NOWnews今日新聞]中選會6位委員11月3日任期屆滿，行政院昨日宣布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。不過，由於游盈隆曾批評大罷免是民主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 49
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 1 天前 ・ 288
政院提名游盈隆任中選會主委！黃國昌喊「公事公辦」：擔心被民進黨封殺
行政院昨日公布7位中選會委員提名人選，其中由台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主任委員。對此，民眾黨團總召黃國昌今（23日）表示，民眾黨會公事公辦，既然進入立法院人事同意權的審查，就沒有個人情誼這件事，民眾黨正式收到公文以後，就會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人，「但我更擔心游盈隆會被民進黨自己封殺」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 57 分鐘前 ・ 13
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 166
藍白不審預算又提「延會到明年1/31」！溫紳籲綠委「出這1招」！
論壇中心／綜合報導藍白兩黨在立法院頻頻出招，國民黨先是去了一趟廈門後，在程序委員會第四度封殺行政院送審的1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，再聯手民眾黨提出彈劾總統賴清德案。明年度總預算都還沒審，藍白卻頻頻進行政治攻防，甚至又提出要「延會明年1/31」，資深媒體人溫紳在《頭家來開講》節目上就呼籲綠委「不要奉陪」！溫紳表示，本來是12月31日立法院院會就告一段落，但藍白透過決議要延會到明年的1月31日，把戰線又延長，建議賴清德總統和民進黨51名立委「元旦後不要奉陪藍白，照原定的院會休息一個月，然後迎接2月1日沒有黃國昌的新院會，讓藍白踢一個鐵板，讓他們自己演自己的」。原文出處：不理藍白立院延會至明年1/31！溫紳：建議綠委休息！ 更多民視新聞報導不滿憲訴法遭判違憲！藍黨團推「公投法修正草案」 律師轟傅崐萁鬧國際笑話真的很氣！黃國昌告府院「關說大法官」 綠委：合不合法你說了算？才剛去中國！藍委馬上完成「這條例」4度封殺 民進黨憤怒反擊了民視影音 ・ 20 小時前 ・ 26
觀察／朝野惡鬥讓台灣國防淪犧牲品 國民黨「癱瘓賴政府策略」的盤算連外國官員都質疑
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿為因應中共武力威嚇，總統賴清德在上月底提出8年編列1.25兆國防特別預算，用來採購戰力裝備、打造台灣之盾，但預算案送至立院，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 94
民眾黨明徵召張啓楷！許甫：藍若有人可協調
[NOWnews今日新聞]2026嘉義市長選戰，民進黨已確定由立委王美惠出征，而民眾黨預計於本月24日，正式徵召立委張啓楷投入選戰。對此，民眾黨副秘書長許甫今（23）日表示，民眾黨會按自己的步調走，先...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 25
高虹安2026連任對手？學者分析綠營「空降」參選：兩人的態度是關鍵
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導新竹市長高虹安涉詐領助理費，日前高院二審認定貪污部分無罪後，開始力拼2026市長連任。針對民進黨可能推派人選，銘傳大學...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
強調告發大法官無關政治立場 林國春：回歸司法釐清憲判爭議
高達7名大法官員額從當事人2024年10月卸任後，因立法院持續人事杯葛而自2024年11月起出缺，一年多來僅剩8席大法官在任至今。但憲法法庭仍於19日由現存其中5名大法官做出「114 年憲判字第 1 號」判決，宣告立法院早前通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，相關條文自公告日起失去...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
藍白4度封殺國防特別條例 王義川轟：真照中共的話做 實在誇張
藍白立委今日第4度在立院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨立委王義川痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真的反對國防特別條例，照中共的話做，實在很誇張。王義川發言時，多位民進黨立委一同上台高舉「譴責違法擋案，惡意破壞程序正義」等手板，擔任今日程委會主席的召委翁自由時報 ・ 1 天前 ・ 42
農退儲金提撥朝野有共識 藍綠上演"老農津貼加碼賽"
政治中心／綜合報導離明年選舉不到1年，各黨上演"加碼"競賽了嗎？這禮拜經濟委員會審查"農退儲金"，朝野立委就有共識讓政府提撥多一點，增加農民提繳的誘因；上周藍綠也喊出要提高老農津貼，國民黨的版本幾乎翻倍，民進黨也有提案，強調該給農民照顧，但不能漫天喊價。經濟委員會主席陳亭妃：「那本日議程處理完竣，謝謝大家。」攸關農民退休保障的"農退儲金條例"，在立法院經濟委員會審查，朝野聚焦"農民們參與意願不大"，希望政府增加誘因。立委（國）謝衣鳳：「給予農民的退休保障，是不是能夠把那個天花板，提高所得替代率，增加他們來繳納退休儲金的誘因。」立委（民）林俊憲：「照顧農民的各項津貼，確實應該要調整，尤其老農的退休，老農退休金過去分擔比例，是政府50%農民50%，應該提高到政府出六成，農民出四成。」現行制度是農民出多少、政府也出多少，各50%組個人退休帳戶。農民僅五成參與、青農更是兩成出頭。朝野共識"增加政府提繳比例，改成農民繳四成、政府六成"的利多。兩黨上周更爭相開記者會，綠營喊"老農津貼從8000元調漲到12000元、藍營更多，增加到15000元，讓人好奇，難道為了選舉朝特定族群砸錢？民進黨團喊，要把老農津貼提高。（圖／民視新聞）立委（國）許宇甄：「柴米油鹽各種物價指數，都是節節升高，唯獨只有老農津貼10年來沒調漲，不是只有國民黨提出，事實上民進黨也提出。」立委（民）邱議瑩：「老農津貼在2011年，提高到7000塊，也是由我跟陳明文委員提案，（10多年過去）應該要去做一些調整，也要對農民有更多更多照顧，但這個照顧不是漫天喊價，這樣的提案並不健康。」農業部長陳駿季：「農業部的版本已經送到行政院去，針對額度跟排富的條款，我們也做了調整，會把農業部的想法，跟委員的版本做些綜合性評估。」農業部的老農津貼調整版本也送交行政院，會與朝野立委綜合討論。（圖／民視新聞）選舉對政治人物來說就是場大考，各陣營爭出最有感的作品給民眾打成績。（民視新聞綜合報導）原文出處：農退儲金朝野有共識 互別苗頭！藍綠上演老農津貼加碼賽 更多民視新聞報導為精進實驗動物科研倫理.福利 農業部十年積極推動"3R原則"藍喊老農津貼加碼至1萬5 綠:先審總預算.院版財劃法全台從農人口跌破50萬！劉建國排審老農津貼2.0「打造安心退休制度」民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
中選會6委員提名人選曝光 提名游盈隆.胡博硯任正副主委
政治中心／陳妍霖 曾宸洛 台北報導中選會有6名委員任期屆滿，只剩4名委員，為了讓選務順利，行政院公布最新名單，將提名「台灣民意基金會董事長游盈隆」為主委，曾是洪仲丘律師團召集人的法律學者胡博硯則被提名副主委，另外，藍白推薦3名人選也入列。民視 ・ 1 天前 ・ 3
評憲法法庭114年憲判字第1號判決 憲法學會：少數人取代立法決定的惡例
[Newtalk新聞] 中華民國憲法學會官網今（22）日嚴厲批評憲法法庭114年憲判字第1號判決在程序上逾越界線，僅由5位大法官計算「現有總額」排除拒絕參與者，扭曲憲法增修條文及憲法訴訟法規定，損及司法公信力。學會呼籲總統與立法院盡速履行憲政義務，補足大法官缺額，以恢復法庭正常運作，避免極少數人取代立法決定的惡例。 聲明指出，憲法法庭行使違憲審查本就面臨「反民主多數難題」，即少數非民選司法者否定立法院多數通過的法律，因此必須奠基於嚴格程序正當性。但在本案中，多數意見以「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」為計算路徑，僅5位大法官即作成判決，學會認為此舉擴張憲訴法第12條僅限「依法迴避」不計入總額的規定，形同裁判者自行改寫審判權組織前提，掏空憲法增修條文明定15人大法官合議的意旨。若成常態，未來僅三分之一大法官即可宣告法律違憲，將形成憲法惡例。 學會進一步批評，判決援引釋字第601號解釋失當，該解釋原意在避免迴避導致無法院可審，並非授權排除拒審者降低組織門檻，反而可能創造「拒審即可降低門檻」的制度誘因。聲明強調，憲法裁判權威須建立在明確、可預期的程序門檻上，程序是司法被民主社會承認的唯一新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
中國見「日議員拜會賴清德」崩潰了！稱台灣沒總統 外交部霸氣回嗆
即時中心／黃于庭報導為達武力統一目的，中國近年持續以言語、武力恫嚇，滲透法段也更加無孔不入，甚至試圖從中破壞與台灣交好的國家情誼。總統賴清德昨（22）日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員訪問團；未料，此舉卻讓中國外交部相當崩潰，指稱台灣並不存在「總統」。對此，外交部今（23）日強硬反擊了。萩生田光一眾議員率團來訪，賴清德昨日接見時表示，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達支持台日友誼，展現對台海和平穩定的重視；並盼未來2國攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。不過，此舉卻讓中國外交部氣得直跳腳，聲稱台灣是中國的1個省，並沒有「總統」；還稱日本議員「竄訪」台灣，已經違反一中原則，向日方提出嚴正交涉。外交部發言人蕭光偉。（圖／民視新聞）對此，外交部發言人蕭光偉表示，作為主權獨立國家，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府才能代表2300萬人民，在國際社會以及多邊場域與他國互動、進行交流，中方無權置喙及干預，「昨天賴總統已經接見日本訪賓，這樣的事實相信各位媒體朋友也都親自見證、看到了」。原文出處：快新聞／中國見「日議員拜會賴清德」崩潰了！稱台灣沒總統 外交部霸氣回嗆 更多民視新聞報導又有狂漢嗆隨機殺人！調查局出手了 嫌犯被逮下場曝南非怕了？配合中國打壓「我國祭晶片制裁」 外交部曝協商進度「剴剴案」民團喊下架兒福 檢察官：任職20多年看過最慘兒虐照民視影音 ・ 19 小時前 ・ 1
曝憲法法庭爭議與大罷免1巧合！謝寒冰：大法官講這句話「自己清楚違法」
新修版《憲法訴訟法（憲訴法）》被5位大法官宣告違憲、自19日起失效，但因開會人數不足引起爭議，媒體人謝寒冰指出，一般公司少一人都不能開股東會，更別說是國家位階最高的憲法法庭。謝寒冰也點名表示，蔡彩貞大法官在不同意見書當中「自承人數不符規定」，顯見自己也清楚違法。「你以為民進黨可以永遠執政嗎？」謝寒冰在《大新聞大爆卦》節目中表示，雖然即便在野黨去檢舉，監察院大......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 11